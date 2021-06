El desafiante mensaje de Mauricio Macri a Rodríguez Larreta: "Vidal..."

Ya no hay dudas. El expresidente Mauricio Macri ha abandonado el perfil bajo y cada vez juega más fuerte en las internas del PRO. Esta mañana dialogó con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia y le dedicó un claro mensaje al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Espero que podamos tener una lista consensuada", sostuvo y pidió por la candidatura de María Eugenia Vidal en Buenos Aires.

"Creo que Horacio Rodríguez Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Hoy tiene que lograr un consenso para evitar las PASO. María Eugenia Vidal hace enorme diferencia si va a la provincia de Buenos Aires”, aseguró Macri.

Macri y María Eugenia Vidal.

De esta manera salió al cruce del jefe de gobierno porteño, que pretende que Diego Santilli sea el candidato del PRO en las elecciones legislativas en Buenos Aires.

La cuerda se sigue tensando y Macri pidió que se trate de llegar a un acuerdo para evitar las PASO y si eso no se consigue procurar que las internas no afecten al espacio. "Espero que podamos tener una lista consensuada, si no, que sea una PASO respetuosa. Tiene que ser dentro de los mismo valores ya que todos pensamos lo mismo sobre la república. No puede haber diferencias, sino matices”, manifestó.

En cada entrevista que da, Macri se encarga de repetir que las elecciones de este año son "las más importantes desde la vuelta a la democracia". "Se define si vivimos en democracia o si vamos hacia un sistema donde la concentración de poder ponga en crisis la libertad de expresión y el funcionamiento de la Justicia", afirma.

"Quiero que el partido esté compacto, parado, junto y firme para defender a la República", manifestó en ese sentido y dijo que intentará ayudar para evitar que haya internas.