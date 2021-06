Ernesto Sanz dijo qué debe hacer Juntos por el Cambio para evitar una derrota electoral

El exsenador nacional y dirigente de la UCR, Ernesto Sanz, sumó su voz en la interna de Juntos por el Cambio, al pedir una "renovación" de "caras" en la alianza opositora, con vistas a las elecciones legislativas, y ponderó a Martín Lousteau y Facundo Manes como dos figuras que le dan "competitividad" al radicalismo.



"Juntos por el Cambio fue más una coalición parlamentaria que de Gobierno. Ahora, las cosas están cambiando y hay aires de equilibrio donde el radicalismo toma protagonismo y le hace muy bien a esta coalición", juzgó, en declaraciones a radio CNN, Sanz, cofundador de la alianza opositora junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri.



En ese sentido, aseguró que "la coalición opositora tiene que tratar de renovarse, de reconfigurarse y no presentar las mismas caras, ni los mismos programas y proyectos" en los comicios legislativos de este año para no repetir la última derrota electoral, que frustró una reelección del expresidente Macri.



Las declaraciones de Sanz se suman a las formuladas la semana pasada por la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien hizo un "último llamado desesperado a la unidad" de Juntos por el Cambio al advertir que su "partido y los radicales están cansados de los destratos".



Antes había sido el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, quien señaló que el espacio opositor "se está convirtiendo en una telenovela del PRO", en relación a la visibilidad mediática que desde hace días viene teniendo la puja interna en ese partido por las candidaturas.



En sus declaraciones de hoy, Sanz planteó la necesidad de una "reconfiguración" en la alianza que integran la Coalición Cívica, la UCR y el PRO "no solamente de liderazgos y nombres, sino también de cómo se presenta el frente opositor ante la sociedad".



"Hay que seducir y entusiasmar al electorado", juzgó el exsenador y extitular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.



"El desafío de Juntos por el Cambio será presentarse ante la sociedad con caras nuevas, con gente que sea capaz de proponer un programa integrador que estimule y entusiasme, y no esperar a 2023", advirtió.



Consultado por las figuras de Lousteau y Manes, quien está a un paso de encarnar una precandidatura por la provincia de Buenos Aires, el exsenador evaluó que "el radicalismo está encontrando competitividad con estas dos personas y en sus estructuras".



Para Sanz, en la UCR "hay un proceso de renovación y la presencia de figuras taquilleras hace que se convierta en una oferta interesante y un motor en la renovación de Juntos por el Cambio".



"Manes viene a plantear un nuevo paradigma, que para salir de la decadencia de años se tiene que recurrir a la democracia del conocimiento aplicado a la innovación, a la vinculación con el mundo, la generación de nuevos trabajos", elogió al neurocirujano que podría competir en una PASO de JxC.