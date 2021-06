Reapareció Ginés González García: sin autocrítica y con acusaciones a Bullrich, Pfizer y Covax

El exministro de Salud, Ginés González García, reapareció en televisión después de varios meses tras su polémica salida del Gobierno nacional, y sin mostrar algún signo de autocrítica profunda, negó haberle exigido un socio local a Pfizer para la producción de vacunas y acusó al laboratorio estadounidense de que "nunca nos quisieron vender". También cuestionó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y aseguró que "la voy a seguir por todas las instancias judiciales".

Durante una extensa entrevista en el programa W Ver y Rever, del canal TN, González García se lamentó porque la polémica en torno a las fallidas negociaciones con Pfizer "nunca se termina” y sostuvo que "aquí hay una sola verdad: nunca quiso vender, nos obligaba a cambiar la ley, no aceptamos y parece que hay un montón de periodistas enamorados de Pfizer".

"La negociación ha sido larga, con toda la buena voluntad. Yo inclusive me enojé. La ley se la hicimos para ellos", manifestó haciendo alusión a la aprobación de la Ley de Vacunas en noviembre pasado y que también causó controversia por la inclusión del término 'negligencia' que habría provocado un quiebre en el vínculo con las autoridades del laboratorio.

Por otro lado, González García arremetió contra Bullrich por acusarlo de haberle pedido un retorno a Pfizer durante las frustradas negociaciones para adquirir las vacunas: "Pueden decir cualquier cosa, que envenenamos a la gente con las vacunas. Lo que me enojó y me sigue enojando es que habló de retorno, y ahí la voy a seguir por todas las instancias judiciales. Que explique ella de dónde saca que acá hubo un pedido de coima. Jamás me he callado, pero esto no lo admito".

A su vez, el exministro negó haber pedido un socio local: "Pfizer es un monstruo, qué le voy a proponer yo un socio local. Le dijimos a todos que hagan la experiencia de Fase 3 en Argentina porque tenemos buenos médicos, laboratorios, porque la Anmat tiene prestigio. Pfizer fue pionero, era la niña bonita para nosotros. Ellos decían que en el último trimestre tenían la vacuna, después se empezaron a complicar".

Por otro lado, Ginés González García también manifestó su enojo con Santiago Cornejo, el director del mecanismo Covax para América Latina, a quien tildó de "caradura" por confirmar que el gobierno de Alberto Fernández le pidió no recibir vacunas contra el coronavirus elaboradas por Pfizer, y recordó que esa plataforma aún le debe a la Argentina millones de vacunas que ya fueron abonadas.

“Le compramos y pagamos a Covax 9 millones de vacunas y al día de la fecha entregó 1,9 millones. Es un caradura lo que está diciendo porque el incumplimiento de Covax es para que el gobierno argentino le haga un lio a ellos. Nosotros le decíamos 'traeme la que tengas, pero preferentemente traeme la que sea más barata'. El incumplimiento fue absoluto”.

En ese sentido, aseguró que “le haría un juicio a este muchacho", en referencia a Cornejo, dado que "resulta que tenía que entregar 9 millones y entregó 1,9 millones". "Le pagamos muchísimo a Covax y nada”, aseveró.

Por último, el exministro de Salud habló sobre el vacunatorio VIP que derivó en su salida del gabinete y se excusó de haber promovido vacunaciones privilegiadas. “No hay ningún delito ni hay ninguna cosa de que pueda ser acusado”, indicó.

“Primero no había vacunatorio vip, ya que se uso el vacunatorio del Hospital Posadas. En segundo lugar, su director dijo que al personal no le gustaba” que fuera el periodista Horacio Verbitsky a inmunizarse allí. “Entonces él habló en el ministerio que ahí no” podía vacunarse y que el periodista “iba a cualquier lado, que iría al ministerio. Y allí yo estuve estúpido. Estaba con un lio, iba a visitar unas provincias. Me consultaron y yo no estuve vivo. Tendría que haber dicho no”, admitió.

Al respecto dijo que no volvió a hablar con el presidente y dijo que “hubiera sido mejor” que Fernández le habría permitido “hablar lo que le expliqué a la justicia”.