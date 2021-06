Alberto y Macri: ¿quién gobierna peor según los argentinos?

Una encuesta realizada por la consultora Acierto, de Maxi Aguiar, reveló la consideración pública sobre el presidente Alberto Fernández y cómo ha evolucionado la consideración pública de los distintos dirigentes. Pero además ahonda en comparaciones, principalmente entre los dos últimos gobiernos; el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández.

De la encuesta surge que los argentinos no están conformes con ninguna de las gestiones, aunque hay matices. También, que los dirigentes con más peso político tienen una imagen negativa muy grande y que todos los que asoman como potenciales candidatos vienen de un mismo territorio: la Ciudad de Buenos Aires, marcando un “porteñocentrismo” enorme.

El dato general es el pesimismo y la mala imagen que tienen los dos presidentes. Pero en “competencia”, hay uno al que le fue menos mal. Según la encuesta, para los argentinos la gestión de Alberto Fernández es peor que la del líder del Pro. “El 42,4% de los encuestados piensa que la gestión de Alberto Fernández es peor que la de Macri, un 23,5% piensa que es igual y un 29,1% piensa que es mejor. Este diferencial se mantiene en negativo desde la medición del mes de marzo”, asegura la encuesta.

Las dos gestiones comparadas.

La imagen de Alberto sigue baja y lo que más preocupa es que cae en el principal bastión electoral del oficialismo. “Se sitúa en un 39,5% de positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Cae 0,6% respecto del valor de junio pasado. Cae su imagen de gestión en provincia de Buenos Aires a 38,2% y crece ligeramente en la región NEA (57,2%)”, asegura el estudio.

Buena parte del pesimismo puede tener que ver con malas decisiones, pero principalmente por la situación económica. En particular la inflación. La gran mayoría de los consultados cree que el Gobierno no tiene la capacidad para resolver el problema. Justamente la economía depende mucho de las expectativas. Y en el caso de Argentina no son las mejores: un 55% de los argentinos opina que el gobierno no logrará controlar la inflación. “Para el 76,7% de los encuestados la situación actual del país es negativa y para un 62,9% será igual o peor dentro de un año. Si bien el pesimismo continúa, aumentan al 37% los consultados que creen que el 2022 será un año mejor para la Argentina”, explican.

Todo es imagen

Las figuras con mejor imagen, según esa encuesta, son opositoras, pero todas del mismo distrito. Justamente están quienes se disputan el poder dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y los que pueden ser “embajadores” en la Provincia de Buenos Aires. “La figura con mayor imagen positiva es Horacio Rodríguez Larreta (55%), lo sigue María Eugenia Vidal (50,3%), Martín Lousteau (45,1%) y Patricia Bullrich (43%), quien cae más de 3 puntos en el último mes”, detallan.

El Presidente es el dirigente con mejor imagen en el oficialismo. “El mejor posicionado entre los oficialistas es A Fernández cuya imagen personal se mantiene en 43,8% ubicándose 4 puntos por encima de la imagen de su gestión. Es el dirigente oficialista con mayor imagen positiva, varios puntos por encima de CFK (33,8%) Sergio Massa (32,8%) y Axel Kicillof (32,8%)”, describe la encuesta.

La imagen de los principales dirigentes nacionales.

Si de elecciones se trata, nada parece estar definido. Los dos principales frentes políticos tienen una intención de voto baja y el nivel de duda es amplio en todo el país.

“Juntos por el Cambio mantiene valores similares a los de mayo, con un 21,9%, de intención de voto a nivel nacional. El Frente de Todos cae casi 5 puntos en el último mes, situándose en el 20,5%. También baja la Intención de Voto a los Liberales (ya sin Espert) a un 4,8%. El segmento de indecisos se incrementa más de 6 puntos, llegando a un 34%”, aseguran.

La encuesta se realizó con un muestreo de 1.344 en todo el país, entre el 10 y el 15 de junio.