Una conocida periodista se lanzó a la política y se despidió de sus compañeros

La periodista Carolina Losada se convirtió en precandidata a nacional dentro de Juntos por el Cambio. La panelista de Intratables reconoció que recibió muchas ofertas pero se terminó inclinando por militar en las filas de la oposición de la mano de la Unión Cívica Radical. "La primera vez que me ofrecieron de un partido que no podía creerlo porque pensaba 'no me escuchan lo que digo porque es todo lo contrario a lo que ustedes opinan", manifestó.

"Lo que mas me costó al tomar la decisión fue que amo lo que hago y no me estoy yendo del periodismo. Hago una pausa. Lo hago porque creo que estas elecciones son importantísimas porque el oficialismo está muy cerquita de tener mayoría en ambas cámaras", sostuvo.

Estoy muy contenta con este nuevo desafío. Convencida que es el momento de involucrarme para cambiar esta realidad que tanto me duele. Soy pre candidata a Senadora Nacional por @juntoscambioar pic.twitter.com/KEw4dIp5Yy — Carolina Losada (@carolinalosada) June 18, 2021

"Creo que hay momentos en los que hay que meter las patitas en el barro y yo tomé esa decisión. Tengo amigos de todas las clases sociales que se están yendo del país", aseguró.

La conductora televisiva que supo encabezar noticieros y se convirtió en panelista de Intratables. Hace 20 años se desempeña en televisión y sus primeros pasos los dio en la provincia de Mendoza.

Losada fue tentada por el radicalismo y se decidió a pegar el salto. Dejará de entrevistar a políticos y pasará a ser entrevistada por periodistas.

Existen decenas de ejemplos de periodista que se vuelcan a la política. Incluso, el propio Diego Brancatelli, compañero de Losada en Intratables tiene un cargo en la función pública pero no electoral.

Luis Otero supo ser una de las caras más conocidas en TN y en 2019 se lanzó como candidato a intendente en Avellaneda. Débora Pérez Volpin fue otro ejemplo.