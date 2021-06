Este Gobierno no entiende de pobreza: la durísima condena de una dirigente social

La dirigente de Barrios de Pie y Libres del Sur, Silvia Saravia, se sorprendió por la magnitud de la convocatoria que hoy volvió a darle visibilidad al reclamo por más alimentos y nuevos aportes del Estado y paralizó el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

“Realmente nos sorprendió a nosotros mismos la cantidad de gente que se plegó, de donde vinieron y los sectores que nos acompañaron”, dijo Saravia, quien además, como docente, criticó al Gobierno nacional por “querer politizar todo. Desde este reclamo hasta la presencialidad escolar”.

Apenas terminada la extensa jornada de protesta, que duró casi 12 horas, y que copó varias cuadras de la avenida 9 de Julio, y en diálogo con MDZ, reconoció que “ya veníamos de una situación muy preocupante, pero Alberto Fernández hizo exactamente lo contrario a lo que prometió en la campaña”.

“Si hacemos una comparación de lo que se hizo el año pasado y este, hubo una decisión del gobierno para frenar lo que ellos denominan gastos y nosotros consideramos que son recursos imprescindibles para que la gente pueda afrontar la pandemia”, dijo la dirigente social.

Desde el gobierno apuntaban que la movilización estaba armada por un sector opositor al Gobierno que apoya a Florencio Randazzo. Más allá de esta cuestión, ¿por qué cree que el Frente de Todos adopta esta respuesta para explicar la marcha?

El gobierno hace muy mal en no reconocer la objetividad de la protesta. Nosotros sólo los sacamos a la calle, pero los problemas existen y son reales, y su propio INDEC lo refleja cotidianamente.

No reconocen la realidad, las familias perdieron el trabajo, los pobres no tienen acceso a sus alimentos cotidianos, y este gobierno siempre pone en plano electoral los temas sobre los que no tienen respuestas, como fueron la escolaridad, las vacunas y la pobreza.

No hay otra verdad que la realidad, y esta realidad supera a este Gobierno que se dice peronista. Nosotros siempre reclamamos, hace veinte años que estamos con este movimiento social y hoy estamos viendo cómo se acerca gente que hasta ayer nomás tenía trabajo y tiene un nivel social muy bueno… es que ahora la está pasando muy mal.

Si los problemas no existieran, la gente no se hubiera movido. El Gobierno debería tomar nota de la situación en la que estamos… No esperábamos tanta movilización y es porque la crisis es muy profunda.

Pidiéndole que me disculpe por parecer banalizar y tratar de conseguir una respuesta política ante una situación como la que mostró la marcha, ¿quién cree usted que tuvo mejor respuesta ante estos pedidos, el gobierno anterior o el actual?

Mirá… lo que generó este gobierno era que iba a tener otra escucha. La expectativa era otra, hay funcionarios que reconocían situaciones como las que hoy padecemos pero ahora. Después de ese relato apareció la verdad, y la escucha no es la misma, y los que antes reclamaban ahora tomaron el Estado para su propia organización y tener ciertos privilegios.

El relato intenta tapar algunas realidades y esto le hace mucho mal al país.