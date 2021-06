Mensaje de Macri a Vidal: "Espero que podamos contener egos"

Mauricio Macri reclamó que haya "unidad" en Juntos por el Cambio en la definición de las candidaturas para las elecciones de este año y, sin nombrarla, envió un mensaje que pareció estar dirigido a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien desea ser la próxima candidata presidencial y ha tensado la interna en el PRO.

"Espero que como espacio estemos a la altura del desafío y podamos contener egos. No hay que adelantar el 2023 al 2021, porque sin 2021, no hay 2023", expresó Macri desde Mendoza, donde presentó su libro "Primer tiempo" desde el auditorio Bustelo.

Macri pidió que se reduzcan al mínimo posible las internas porque "necesitamos que Juntos por el Cambio sea compacto y unido" y reclamó que "si hay interna, que sea respetuosa, como la que hubo entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti" en Capital Federal en 2015.

El ex presidente protagonizó un streaming en el que se transmitió el ida y vuelta con un grupo de jóvenes que le hizo preguntas. Macri se quedará en Mendoza por lo menos hasta mañana y tiene previsto mantener reuniones con las figuras locales de Juntos por el Cambio y el PRO, entre esta noche y mañana al mediodía.

En el inicio, Macri señaló que "necesitamos la rebeldía de los mendocinos" y recalcó que hoy vivimos en "una autocracia, con pérdida de libertades y convivencia republicana".

Vivimos en "un sistema cerrado y mafioso que cada vez genera más pobres", agregó.

En referencia a su gobierno, expresó: "Tuvimos éxito en algunas cosas y otras no". Y agregó: "Juntos por el Cambio tiene muchos dirigentes valiosos, como el gobernador (Rodolfo Suarez), como el ex (Alfredo Cornejo) y (Omar) De Marchi. Somos el cambio o no somos nada, hay que modernizarnos y ser parte del mundo".

Las pruebas Aprender y los muertos por el coronavirus

Luego inició un intercambio con los jóvenes presentes en el auditorio en el que criticó la suspensión de las pruebas Aprender e incitó a la juventud a rebelarse contra las clases virtuales. "¿Qué pasó con la rebeldía universitaria, que no salieron a quejarse de la no presencialidad? De la universidad debe venir el reclamo ante el atropello de las libertades", afirmó.

Por otra parte, criticó la "cuarentena más larga del mundo" y arriesgó que la vacunación, si hubiera sido realizada con un modelo como el de Chile, habría reducido mucho la mortalidad del coronavirus.

"Con millones de vacunas más, habría 30.000 muertos menos", destacó.

Más adelante sostuvo que "estamos experimentando el fracaso del populismo sin recursos para repartir. "Hay mentira, ineptitud e inmoralidad, porque se vacunan ellos primero".

"Yo generé una expectativa exagerada. Pero hoy no hay asado ni heladera llena", afirmó en otro tramo.

"Gobernar no es avasallar libertades ni cobrar impuestos para gastarlos en lo que al político se le ocurra. El empleo público no es un elemento para generar riqueza", expresó en otro momento. Y aseguró que mucha gente que volvió al país con su gobierno "ahora se está yendo".

"Esta es una final, si ganamos vienen 20 años de crecimiento", agregó, antes de reclamar que la coalición opositora, y más específicamente el PRO, se mantengan unidos.