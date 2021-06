Durísima crítica de José Luis Espert al salvataje de IMPSA: "Es de..."

El economista José Luis Espert volvió a criticar con crudeza la política económica y sanitaria del Gobierno nacional, al cuestionar las medidas de control de precios y la emisión monetaria. Incluso, tildó de “perversa” la decisión de otorgar un salvataje de 20 millones de dólares a la empresa mendocina IMPSA, dado que con ese dinero se podrían haber “comprado seis millones de vacunas”.

En declaraciones al canal TN, el referente liberal pintó un panorama oscuro del futuro económico para este 2021: “El escenario más probable es que Argentina tenga este año un piso de inflación del 50%, llegando a agosto a la cifra prevista en el Presupuesto (29%). También es muy probable que los salarios no le ganen a la inflación”.

“El deterioro socioeconómico es dramático”, sintetizó.

Al hablar sobre la carrera entre precios y salarios que el Gobierno nacional pretende equiparar, Espert señaló que “el sector privado está lejos de poder dar aumentos salariales”, y al mismo tiempo reflexionó: “El populismo trata de forzar que los salarios sean más de lo que da la productividad del trabajo. Cuando el mundo ya aprendió la lección, nosotros somos los únicos tarados que creemos que podemos pagar más que la productividad”.

“Con un Estado hiper regulador, una economía cerrada al comercio y unas leyes laborales de la época de las cavernas, es difícil que se pueda empujar la productividad y los salarios al mismo tiempo”, enfatizó.

Por otra parte, y haciendo alusión a una de las internas más ásperas en el Frente de Todos, Espert expresó una ácida comparación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Al lado de Kicillof, Guzmán es mucho mejor economista”.

“Si Cristina (Fernández de Kirchner) es la que decide gran parte de la política, Guzmán es funcional a esas decisiones. No en vano dijo estupideces como que ‘en la Argentina el gasto público y los impuestos no van a bajar’. Eso a puertas cerradas, Guzmán no lo dice”, añadió en relación al verdadero centro de las decisiones políticas en el Gobierno nacional.

Sobre la gestión de la pandemia de coronavirus, Espert fue mucho más duro y aseguró que en el Ejecutivo “son perversos”. Para justificar su argumento, el economista devenido en político criticó la asistencia económica a IMPSA: “Que gasten 20 millones de dólares en salvar a un empresario como Enrique Pescarmona, que quebró por sus malos negocios con Venezuela, en lugar de comprar seis millones de vacunas, es de perversos”.

Por último, Espert se refirió a las negociaciones que encara con dirigentes de Juntos por el Cambio para competir en una interna electoral: “¿Va a haber una mega PASO entre el mega arco opositor a Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Puede ser. Es una discusión que recién arranca. Por ahora, nuestro espacio Avanza Libertad va a tener lista propia en los 135 distritos bonaerenses. Si hay un acuerdo con Juntos por el Cambio, puede que ocurra como que no”.