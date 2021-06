¿A quién le grita? El rapto de furia de la kirchnerista Victoria Tolosa Paz

La concejal de La Plata no se percató de que su cámara estaba encendida y en plena sesión se puso a discutir en duros términos en su despacho. "Alguien me vino a interrumpir", intentó justificar más tarde en un programa de televisión. "Es una discusión que no tiene que ver con la sesión", dijo.