Un cambio tecnológico generó una revuelta en los Tribunales de Familia

El ánimo en la Justicia de Familia se encuentra crispado. Profesionales que litigan en ese fueron han convocado a una protesta para el viernes 18 de junio en la escalinata del Palacio de Justicia sobre la calle Patricias Mendocinas. El motivo es el descontento que ha generado el cambio del sistema online que utilizaban para llevar las causas y el impacto que ha tenido. "Hay una vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la Justicia, una imposibilidad de trabajar con normalidad y una falta de criterio jurídico", sostienen.

La última vez que se vivió una situación de estas características en la Justicia fue cuando la Corte decidió trasladar personal del fuero Civil al fuero de Familia, generando una insurrección de jueces civiles que quebró la relación con el exjuez Jorge Nanclares. Ahora son los abogados quienes han tomado cartas en el asunto.

"Todos los que hacemos derecho de familia estamos con malestar. Nos están usando como conejillos de indias y los resultados no son positivos. Han cambiado el sistema online que tenían hasta ahora, que era el Meed", aseveró el abogado Ernesto Lastra en MDZ Radio. "Con un número se podía descargar el documento. Ahora intentan utilizar un sistema online que se llama Iurix online html5 para el fuero de familia y es un experimento que claramente no funciona", aseveró.

"Te corren una vista de un requerimiento o algún planteo procesal de la contraria y vos no podés visualizarla, lo que significa que no podés contestarlo", criticó. "Los plazos procesales están suspendidos para los jueces, pero no para las partes. En realidad, han emitido acordadas desde la Corte que parece una legislatura paralela", remarcó el letrado.

Justamente, este miércoles en el Boletín Oficial se publicó la acordada 30103 de la Suprema Corte que habla de la prueba piloto de registración de operadores en el marco de la "registración de los profesionales en la plataforma IURIX ON LINE HTML5 a fin de que puedan acceder y familiarizarse con la misma".

"A fin de facilitar el cambio metodológico de presentación de escritos, y el paso de la MEED (Mesa de Entradas de Escritos Digitales) al portal de IURIX ON LINE HTML5, es conveniente permitir por un tiempo reducido la presentación opcional de escritos por ambos sistemas indistintamente, salvo para el fuero de familia que se gestiona a través de IURIX FLEX", adhiere la acordada firmada el 14 de junio.

Ese cambio es el que ha despertado la furia de los abogados del fuero. "No funciona. En el sistema Iurix Flex -nombre de pegamento- tenés que ingresar al sistema, buscar el expediente que no lo encontrás. Si lo encontrás, tenés que pedir que lo vinculen y subir el escrito. La vinculación la hace el tribunal pero no lo hace. No se pueden presentar escritos. No se puede compulsar", denunció Lastra en el programa Con Qué Derecho.

Lo que sostienen es que estas dificultades son una vulneración a los derechos de acceso a la justicia de familia para toda la ciudadanía.

"Alguien que necesita alimentos urgentes tiene que interponer la demanda por alimentos en el sistema nuevo y presentar la demanda por ese sistema. Pero cuando tenés que presentar una petición, te encontrás con un problema porque por ejemplo hoy -ayer- no funcionaba", cuestionó Lastra.

"La justicia de familia parece estar en un rango inferior a los otros fueros", aseveró. En la convocatoria a la protesta para el 18 de junio a las 11 de la mañana los abogados afirman que "esta situación tiene desde hace más de 15 días paralizada a la Justicia de Familia, con plazos suspendidos y la imposibilidad de tramitar cualquier tipo de causa.