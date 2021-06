Murió el hijo de Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de Mauricio Macri

En las últimas horas se confirmó la noticia sobre el fallecimiento del hijo del exsecretario de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto. El expresidente expresó su dolor en las redes.

Nicolás Avelluto tenía 28 años, era fotógrafo y militante. Por el momento no trascendieron las causas de su muerte, ya que el joven no manifestaba problemas de salud. Según se supo, su madre fue quien lo encontró sin vida en la noche de este sábado. La mujer intentó comunicarse en reiteradas oportunidades y al no obtener respuestas fue hasta la casa del joven y lo encontró sin vida.

Nicolás Avelluto

Las redes se colmaron de mensajes de condolencias, tanto de amigos del joven como de allegados al exfuncionario macrista.

Uno de los primeros en mostrar su pesar fue el expresidente Mauricio Macri quien sostuvo: "Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte".

Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 13, 2021

Que tristeza. No hay palabras ante la pérdida de un hijo. Fuerte abrazo de corazón para Pablo Avelluto y su familia en este difícil momento. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2021