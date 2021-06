Ruta del dinero K: le otorgaron prisión domiciliaria al hijo de Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación penal ordenó hoy hacer "efectiva" la detención domiciliaria de Martín Báez, el hijo mayor del empresario Lázaro Báez y condenado junto con él por lavado de activos.



El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un recurso de Casación presentado por la defensa y revocó la decisión del Tribunal Oral Federal 4 que fijó una caución de 531.437.500 millones de pesos para concederle ese beneficio, según el fallo al que tuvo acceso Télam.



La sala IV de Casación ordenó al Tribunal que llevó adelante el juicio oral por lavado de activos que "con la celeridad que el caso impone, haga efectiva la detención domiciliaria de Martín Antonio Báez".



Una vez cumplida esta medida, el Tribunal deberá expedirse "acerca de la caución fijada a Martín Antonio Báez atendiendo a los límites del acusatorio de acuerdo a lo dictaminado por los representantes del Ministerio Público Fiscal y las consideraciones expuestas en la presente".



Los camaristas Javier Carbajo, Mariano Borinksy y Angela Ledesma aludieron al "interés superior del niño" para fundamentar la decisión en relación a los dos hijos pequeños de Báez.



"No debe ser soslayado que Martín Antonio Báez se encuentra detenido en prisión preventiva desde el 7 de febrero de 2019, y que su detención domiciliaria fue otorgada con sustento en el interés superior de sus dos hijos de 4 (cuatro) y 6 (seis) años", sostuvo el fallo de Casación.



"Esta circunstancia, aunada a la situación de emergencia sanitaria alegada por la defensa que impediría las visitas de los niños a la unidad carcelaria, tampoco ha sido evaluada en el temperamento analizado Así, no debe haber demoras ni un dispendio jurisdiccional innecesario", se concluyó.



En su voto al que adhirió la jueza Ledesma, el camarista Borinsky consideró que "en aras de tornar operativos los derechos constitucionales involucrados, corresponde que el a quo haga efectiva la detención domiciliaria oportunamente dispuesta por ese tribunal"



El arresto domiciliario al mayor de los 4 hijos de Lázaro Báez fue concedido el 15 de marzo pasado pero todavía permanece en cárcel común porque no depositó la caución fijada por el TOF4.



Esa decisión fue apelada y Casación ordenó revisarla, pero el 10 de mayo último el Tribunal Oral resolvió mantener el monto, ante lo cual la defensa recurrió nuevamente al máximo tribunal federal del país, que ahora revocó la decisión ordenó conceder el arresto domiciliario.



Báez está condenado a 9 años de prisión, en un veredicto que será apelado ante Casación.