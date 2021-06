Incertidumbre en Juntos por el Cambio por la decisión que tomó Vidal

Ya embarcada para su viaje a Estados Unidos junto con algunos colaboradores y legisladores afines, la ex gobernadora María Eugenia Vidal le confirmó a varios allegados y amigos su decisión de no ser candidata a diputada nacional en la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y también se mostró en duda sobre si competirá o no en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex niña mimada de la política provincial, en su último mensaje en Mar del Plata en el cierre de campaña, había dicho que "puedo dejar de ser gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, pero jamás de ser una dirigente de la Provincia de Buenos Aires". Pero esta afirmación podría fallar.

En aquella ocasión también había hecho un agradecimiento especial para Diego Santilli y para su jefe, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, ella es quien trabaja para convencer a sus interlocutores para que justamente Santilli sea el candidato a diputado nacional en primer término.

En estos momentos hay una proliferación de contactos, diálogos y encuentros para tratar que el espacio no se desmadre y se encamine a una interna casi sangrienta. En este contexto, "de una decisión que ya todos sabemos", aunque no medie confirmación oficial, la llegada de Santilli empieza a ser debatida abiertamente, no solo entre los que la impulsaron, sino también entre los que no quieren saber nada de eso.

También, la casi segura interna, provocará una nueva incertidumbre a nivel distrital, donde el "vale todo" podrá provocar que los intendentes, la mayoría sin posibilidad de reelección hasta el momento, vean dinamitada su paz interna ante la proliferación de listas que apoyen a unos y otros en sus respectivas localidades.