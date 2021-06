Hasta De Vido chicaneó a Alberto por su criticada frase

La opinión, el supuesto yerro y las disculpas también erráticas del presidente Alberto Fernández por su frase sobre la procedencia de los argentinos y el resto de los latinoamericanos siguen generando repercusiones negativas para él. Incluso ironías y chicanas de los "propios".

Ahora el ex ministro de Infraestructura y condenado por corrupción Julio De Vido se animó a sumarse a las críticas hacia Alberto Fernández. No lo menciona, pero fue más hiriente: se refiere a Alberto como el "exegeta de Octavio Paz", referido a la errónea cita del Presidente. Y, en el mismo plano irónico, le recomienda leer una cita de Perón. "Ayer en el recuerdo del desasosiego del desembarco de mi abuelo corrido de su Italia natal por el hambre, la guerra y la PERSECUCIÓN política, releí este párrafo de Perón que recomiendo leer al exegeta de Octavio Paz", dijo el ex compañero de gabinete del Presidente a través de la red social Twitter.

Ayer en el recuerdo del desasosiego del desembarco de mi abuelo corrido de su Italia natal por el hambre, la guerra y la PERSECUCIÓN política, releí este párrafo de Perón que recomiendo leer al exegeta de Octavio Paz. pic.twitter.com/xROwffB7Z7 — Julio De Vido (@JulioDeVido) June 10, 2021

La cita proviene del Manual de conducción política escrito por Perón. En el texto resaltado por De Vido se habla de soberanía e independencia: "La cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior si quiere ser, o sacrificar lo interno, sí renuncia a ser".

"Cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes", sigue lo escrito por el creador del peronismo.

Las respuestas apoyaron a De Vido, que se transformó en uno de los críticos más feroces de Alberto Fernández durante los últimos meses.