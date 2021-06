Provocador: Aníbal Fernández se cruzó fuerte con un periodista en Twitter

Fiel a su estilo provocador y combativo, Aníbal Fernández se volcó activamente a sus redes sociales para discutir fuertemente con el periodista que reveló la polémica tesis universitaria de la primera dama, Fabiola Yáñez.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) mantuvo un tenso cruce en Twitter con un periodista de Clarín, Alejandro Alfie, quien había dado a conocer ayer en una columna de Radio Continental que para la tesis que presentó hace ocho años en la Universidad de Palermo, Yáñez habría escrito un total de 20 hojas con textos copiados de Wikipedia sin ningún tipo de citación, incurriendo en el plagio.

Tal como suele practicar cuando entabla una controversia con profesionales de los medios de comunicación no alineados al kirchnerismo, Fernández aprovechó el intercambio de mensajes no solo para defender a la Primera Dama y justificar su trabajo académico, sino principalmente para descalificar la tarea de Alfie tratándola de "cachivache", chicaneando al periodista con que desconocía ciertos conceptos e incluso corriéndolo con que no le podrían hacer juicio porque se derogó el delito de injurias para el ejercicio de la profesión periodística, hecho que se vanaglorió como su principal impulsor.

Querido Alejandro,

Me tomé el trabajo de leer la tesina de la licenciada Yañez.

¿En serio, llamas investigación periodística al cachivache que publicaste? https://t.co/8LSgJftIQP — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) May 31, 2021

Al retuitear un posteo del comunicador, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner le preguntó irónicamente si llamaba "investigación periodística al cachivache que publicaste" y tras mencionar que había leído la tesis de Yáñez, sostuvo: "No solo están las citas que vos inferís plagiadas, sino que con el solo hecho de tocar lo escrito en azul, te remiten a las páginas de Wikipedia. Sobre el mérito de la tesina no voy a opinar, no es mi tarea, pero convénganos que no se puede hacer periodismo tan berreta".

Ante la respuesta de Alfie, que insistió en el plagio de Yáñez, Fernández contraatacó al sostener que el periodista había "omitido información" y le endilgó una supuesta "opereta" de Clarín en 2015 dirigida contra el Gobierno de Cristina Kirchner en pleno proceso electoral: "Mirá Alejandro, no te quiero bajar la autoestima, pero una investigación falaz que omitió data deliberadamente en tu medio, le hizo ganar la elección a un impresentable (Mauricio Macri)".

Alejandro, omitir el detalle de los hipervinculos en tu nota, habla de una omisión deliberada de tu nota, ¿si?

Una candidata a licenciada, puede incurrir en un error de cita pero, no es aceptable que, un profesor omita información.

¿No pensás lo mismo?https://t.co/hsw4WCzSL2 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) May 31, 2021

"Cuando Daniel Santoro publicó que Máximo Kirchner y Nilda Garre tenían cuentas en USA, lo replicaron hasta en la sopa y era mentira. Profesor, el mérito de una investigación no se mide por su difusión. No es cantidad, es calidad. Falacia ad populum", esgrimió sobre el impacto mediático que generó la investigación sobre tesis de la Primera Dama.

Acto seguido, Aníbal Fernández no pudo contenerse y le tiró al periodista una sutil amenaza mezclada con un fuerte egocentrismo: "Alejandro, la única persona que podría hacerte juicio es la Licenciada Yáñez que, no es funcionaria pública ni forma parte del gobierno. Gracias a Cristina, el delito de injurias en ocasión del ejercicio de la función periodística, está derogado. Tuve que ver con ello".

Es lo que corresponde. Cuando se denuncia una irregularidad, se debe abrir un sumario.

¿Viste? Hoy descubriste dos cosas: los hípervínculos y el sumario administrativo. https://t.co/gZCPm7rgu0 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) May 31, 2021

"La demanda civil tampoco tendría curso porque, no se advierte real malicia en tu pseudo investigación periodística", arremetió el funcionario kirchnerista, aunque al final terminó atajándose ante las acusaciones que lo señalaban como un posible instigador: "Siento una concreta obligación de defender a aquellas/os compañeras/os cuando existe una causa injusta".