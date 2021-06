El mismo camino que Vidal: Diego Santilli ya bajó al conurbano

El vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, parece que pretende emprender el mismo camino que María Eugenia Vidal, quien en 2015 pasó de ser segunda de Mauricio Macri, entonces alcalde porteño, a la principal gobernación del país.

En una reunión con algunos vecinos y comerciantes de Almirante Brown, localidad ubicada al sur del conurbano bonaerense, Santilli dijo que "todavía no lo hemos analizado, pero sería un lindo desafío" gobernar la Provincia de Buenos Aires. Sobre esta etapa electoral, donde Juntos por el Cambio todavía no tiene decidido quien encabezará la campaña casi en ningún lado, no dijo ninguna palabra.

La presencia de Santilli estuvo organizada por otro porteño, el actual secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, antiguo jefe de bloque peronista de la legislatura de CABA cuando Alberto Fernández era uno de sus principales referentes territoriales y jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

Kravetz ahora trabaja codo a codo con Néstor Grindetti, quien en su intención de ampliar el espacio de Juntos por el Cambio apoya la conformación de la corriente Hacemos, que conduce Kravetz y que tiene como objetivo "ser más de los que somos actualmente. Si seguimos siendo los mismos, tendremos los mismos votos", había asegurado en su entrevista con MDZ el jefe comunal de Lanús, publicada el domingo pasado.

La cita fue a las 15 horas en el Centro Cultural Soldi, en Glew, de Almirante Brown, municipio que conduce el peronista Mariano Cascallares. Santilli llegó acompañado por el legislador porteño Agustín Forchieri. La bienvenida estuvo a cargo de los locales Mario Fuentes, Mariano San Pedro, Florencia Retamoso y Diego Garrido y los concejales de Almirante Brown Pablo Maseda y Leticia Bontempo.

Según comentó Maseda, "fue una charla amena que se dio en un marco de armonía en la cual los vecinos y comerciantes plantearon temas de economía e inseguridad al vice jefe de gobierno Santilli, quien a su vez se manifestó "la necesidad de crear una coalición que sume a todos los espacios que están en descontento con el gobierno actual y que puedan darle al vecino bonaerense una mejor calidad de vida".

Grindetti, quien expresó su apoyo a Jorge Macri como candidato en la Provincia en la entrevista brindada a este medio, tiene opiniones encontradas con quienes impulsan Hacemos. Ellos creen que el apellido del ex presidente sigue teniendo una carga negativa en la región. Pero tampoco hay señales claras que si un candidato viene desde otro lugar cambie demasiado la proyección electoral. Como dijo Santilli, todo indica que se estaría a favor o contra el gobierno.

Santilli es impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente político con mejor imagen en la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez está siendo observado con mucho detalle por los radicales, que ya creen que lo sucederán en la jefatura de gobierno porteño con Martín Lousteau, también debe retener los impulsos de sus propios aliados, fundamentalmente del ex presidente Mauricio Macri.

Para esto, María Eugenia Vidal tampoco aparece como una solución porteña. Sería demasiado manoseo, opinan muchos, poner bonaerenses en Capital y porteños en la Provincia.