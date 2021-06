Alfredo Cornejo sepultó a La Cámpora en un duro comunicado

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó con dureza a La Cámpora y acusó a la organización kirchnerista de "cavar más profundo" en lugar de trabajar para sacar al país del pozo en el que se encuentra. "El kirchnerismo, no contento con haber afectado seriamente a la industria ganadera durante sus primeros 12 años, busca hacerlo de nuevo", cuestionó en referencia a las trabas que Alberto Fernández dispuso a la exportación de carne.

"Uno de los consensos que podían apreciarse en la campaña electoral de 2019 fue que había que exportar más. El Presidente acaba de romperlo al ordenar la suspensión de las exportaciones de carne, medida que acarrea severos problemas", aseveró Cornejo.

"Los productores argentinos perderán mercados conseguidos con mucho esfuerzo. El Gobierno debería saber que exportar no es sencillo; lleva años conquistar mercados. Al suspender las exportaciones falta el respeto al sector ganadero argentino de una forma inaudita", adhirió.

Pero más allá de que la decisión fue tomada y defendida por el presidente, Cornejo responsabiliza directamente al kirchnerismo. "El país pierde una fuente genuina de crecimiento y empleo. El kirchnerismo, no contento con haber afectado seriamente a la industria ganadera durante sus primeros 12 años, busca hacerlo de nuevo", subrayó.

"Tener una macroeconomía sana y pujante es vital para que la Argentina rompa con el estancamiento en que se encuentra. Para eso es necesario incentivar las exportaciones. Desalentarlas, como hace el Gobierno, solo genera pobreza. Pensar que con la maquinita de la emisión puede poner plata en el bolsillo y sustituir la productividad y el trabajo solo cabe en una cabeza ignorante", disparó el exgobernador de Mendoza.

Después de casi un año y medio de pandemia, con un aumento feroz de la pobreza, con la inseguridad en alza y una inflación galopante, es necesario cambiar. Debemos orientar al país hacia el crecimiento. https://t.co/fTyMeiUK10 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 1, 2021

En el mismo sentido cuestiona el intento del gobierno de modificar la ley del Ministerio Público Fiscal y dijo que eso "muestra la otra cara del gobierno: su falta de respeto por las instituciones".

"Contar con instituciones previsibles es clave, también, para crecer. Una Justicia independiente, un Ministerio Público autónomo, una administración pública no partidaria, un federalismo real son elementos sin los cuales el país no saldrá de su postración. El kirchnerismo, sin embargo, en vez de ver cómo se sale del pozo, se empeña en cavar más profundo. Delega tareas básicas del Estado en La Cámpora, ahoga a los gobiernos provinciales, presiona a los tribunales independientes. No puede ofrecer futuro alguno porque sus ideas no funcionan", esgrimió.

"Después de casi un año y medio de pandemia, con un aumento feroz de la pobreza, con la inseguridad en alza y una inflación galopante, es necesario cambiar. Debemos orientar al país hacia el crecimiento. Para eso no hay atajos, el camino es complejo, pero hay que recorrerlo. De lo contrario, solo nos espera más frustración", finaliza el diputado nacional.