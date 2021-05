El Gobierno y las elecciones legislativas: los números no lo acompañan

En el mes de abril, el consultor y analista político Jorge Giacobbe realizó una encuesta con el fin de medir qué porcentaje de la población acompañaría a la coalición del Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas 2021. Los resultados no le caerían bien al Gobierno, dado que casi el 60 por ciento de la población no quiere que ganen esa instancia electoral.

Entre los números que fue recopilando Giacobbe, destaca otra encuesta que él había realizado a mediados del 2020, con plena pandemia mediante. De la comparación de aquellos primeros resultados, se desprende que la masa de población descontenta con el oficialismo creció, desde aquellos primeros resultados, 26 puntos. En detalle: en el primer testeo, el porcentaje que optaba por la preferencia de que el Frente de Todos pierda las elecciones era de 42,9 por ciento, ahora esa cifra alcanza el 59,32 por ciento.

Del lado de enfrente, los que quieren un triunfo oficialista llegaron ahora al 28,9%, unos 8 puntos por debajo del parámetro inicial. Por otra parte, completaron los "me da lo mismo" ( 10,9% en el último estudio, 18,9% en junio 2020) y los "no sabe / no contesta" (casi sin cambios, en torno al 1% ).

El gráfico que muestra los resultados de Giacobbe. | Fuente: Clarín.

Dentro del análisis que Giacobbe realiza frente a esas encuestas, sostiene una singularidad: la imagen (negativa, en este caso) del presidente y de la colación del Frente de Todos es estable, dicho de otra manera: se mantiene estable en los números negativos.

"Ningún embarque de vacunas lo hace crecer, pero ningún vacunatorio VIP lo hace caer. La familia de productos electorales del Frente de Todos, incluida Cristina Kirchner y Axel Kicillof , transita la misma suerte", señala el consultor.

Frente a ello, también analiza el proceso de la oposición, a la que también sitúa dentro del margen de estabilidad: "Por el lado de la oposición sucede lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta , Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal se mueven por centésimas en un rango de 35-40% de positiva y 40% de negativa". Pese a ello, asegura que la imagen de Larreta es la única que crece poco a poco pero de manera constante, es decir, no oscila en variaciones hacia abajo.

Con estos números, el futuro en las elecciones legislativas se presenta realmente negativo para el Gobierno nacional. Todo puede pasar, eso está claro. Pero mientras tanto, "los argentinos iremos a las urnas para acariciar o sopapear al Gobierno . No le busquen la vuelta, no será más que eso", asegura Giacobbe.

Como complemento, también puede visitarse la encuesta que realizamos hoy desde MDZ, en la cual podrán apreciar en tiempo real los resultados de lo que sería una eventual elección presidencial.