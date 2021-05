Otro escándalo en el Congreso: diputada retenía mitad de sueldos

Una diputada nacional por Corrientes y perteneciente a la Unión Cívica Radical, Estela Regidor, tuvo que pedir licencia en su cargo en el Congreso luego de que salieran a la luz comprometedores audios en los que pide a sus asesores que le entreguen la mitad del sueldo que el Estado les paga.

"Tu recibo en mano dice 80; bueno, 40 te quedan y 40 pones en mi ahorro", se escucha decir a la legisladora.

La situación es vergonzosa: entre uno y otro audio puede prácticamente comprobarse el comportamiento corrupto de esta senadora. Entre el bochorno, sumó otro: se justificó diciendo que otros diputados también lo hacen y que, incluso, ella destina esos fondos a donaciones. "Ellos no contratan en negro como yo hago", agregó Regidor.

Atenta a los reclamos naturales que puede haber recibido por parte de sus "asesores", en otra parte de los audios responde: “El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”.

El escándalo llegó a tal nivel, que la diputada no dudó en emitir un comunicado en el que alega que los audios fueron editados.

"El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas", sostiene en el comunicado.

También sostiene que los audios corresponden a una conversación que ella tuvo en el mes de enero, y que hay partes que se han cortado, porque ella lo que hizo fue pedirles a sus colaboradores "que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable".

Ahora la diputada deberá resolver esto ante la Justicia, que resolverá qué características han tenido esos audios, qué intensiones y cuánto de lo que allí se dice puede ser comprobado. Mientras tanto, la diputada se suma a la lista de políticos/as, tanto de la oposición como del oficialismo, señalados como "corruptos/as".