Rompió el silencio la diputada acusada de sacarle dinero a sus empleados

Un verdadero escándalo se generó en la Cámara de Diputados de la Nación luego de que se filtraran audios en los que se puede escuchar como una diputada correntina le pide parte del salario a sus colaboradores y describe cómo se lo deben entregar todos los meses. En los audios les pide la mitad de sus salarios para contratar gente en negro y asegura que otros diputados también lo hacen. En su defensa, la diputada Estela Regidor afirma que los audios están editados pero que se presentará en la Justicia para ser investigada.

"Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos", manifestó la legisladora en un comunicado.

Entre otras cosas, en los audios se la escucha decir que los colaboradores solo cobrarán la mitad del salario (40.000 pesos). "Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, expresa. “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío", adhiere.

En otro momento asegura que el dinero es para hacer donaciones y contrataciones en negro. "Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro", subraya.

Justamente, en el comunicado que emitió este viernes destaca que ese es el motivo por el cual le pide dinero a sus empleados. "En uno de los audios que están circulando se alcanza a escuchar que explico que ayudo económicamente a personas que lo necesitan y que les pedía a ellos la misma solidaridad. Sin embargo, en un segundo audio, la edición suprimió esta parte de la charla", afirmó.

Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública.

Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida.