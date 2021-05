Juntos por el Cambio aceptará la postergación de las elecciones con una condición

La reunión de urgencia convocada para hoy entre funcionarios del Gobierno y los principales referentes de la oposición en el Congreso será el escenario para anunciar lo esperado por muchos: la postergación de las elecciones PASO y generales de este año. Sin embargo, pese a que el acuerdo está “cerrado” de palabra, Juntos por el Cambio dará su aval definitivo únicamente si el Frente de Todos acepta una condición innegociable.

El encuentro se realizará a las 17 en el Salón de los Escudos de Casa Rosada y se prevé la participación del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; el presidente de Diputados, Sergio Massa; y los presidentes de los bloques en la cámara baja, tanto de manera presencial como virtual.

“El acuerdo para postergar las elecciones ya está listo, cuando De Pedro se comunicó hoy (por ayer) a la tarde con uno de los presidentes del bloque opositor. Sin embargo, Juntos por el Cambio pide como contrapartida que el Gobierno acepte incluir en la futura ley una idea de Patricia Bullrich que perfeccionó Elisa Carrió: la cláusula cerrojo”, anticipó el periodista Pablo Rossi en el programa +Voces, del canal LN+.

La cláusula propuesta esgrime lo siguiente: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución nacional”.

“Esto significa que la postergación por un mes de las elecciones primarias y generales no se pueda volver a modificar de ninguna manera en el resto del año”, sintetizó el comunicador.

Buscando así no prestarse a un juego político que pueda salir mal, Rossi señaló que Juntos por el Cambio también exigió “que cuando se presente el proyecto no sea autoría de un legislador oficialista sino de todo el arco político conjunto, para que no haya dudas que se trata de un acuerdo”.

En tanto, Paulino Rodríguez acotó que los organizadores del encuentro de hoy aún no saben si el presidente del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner (que está en Río Gallegos), o su vice Cecilia Moreau, asistirán a la convocatoria. También el columnista de MDZ y MDZ Radio indicó que “algún opositor va a llevar la idea de que también en esa ley cerrojo se incorpore un apéndice para que se discuta la inclusión de la boleta única en las elecciones del 2023”.

Por su parte, su colega Eduardo Feinmann aseguró que “desde la oposición no creen que la cláusula vaya a ser aceptada, porque el Gobierno quiere poner las fechas y asumir el compromiso”. En cambio, Rossi lo refutó: “Eso era así hasta las 3 de la tarde, cuando Wado de Pedro le manifiesta a una autoridad legislativa de Juntos por el Cambio que están de acuerdo y la van a aceptar”.