Graciana Peñafort dijo que el Poder Judicial le ofreció un "pacto de impunidad" a Cristina Kirchner

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, realizó polémicas declaraciones este miércoles y aseguró que el Poder Judicial "le ofreció un pacto de impunidad" a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que ella "no lo aceptó".

Peñafort negó que las críticas de Cristina Kirchner contra el funcionamiento de la Justicia estén vinculadas con su situación procesal, y aseguró que a la vicepresidenta la invitaron a participar de una "negociación espuria" para dejar atrás las múltiples causas en su contra.

"Este argumento de que Cristina cuestiona la Justicia por su situación procesal, yo lo digo como abogada, nada le convendría más a Cristina que no hacerlo y aceptar la negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial, cuando empezó este gobierno, de hacer un pacto de impunidad para ella a cambio de que también hubiera un pacto de impunidad respecto del Poder Judicial", sostuvo Peñafort.

En diálogo con la radio El Destape, la funcionaria del Senado sostuvo que "Cristina no aceptó eso" y consideró que esa situación "es un detalle que la gente omite" cuando rechaza los reclamos de la vicepresidenta sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Sin embargo, Peñafort no dio mayores detalles sobre cómo fue el supuesto ofrecimiento que recibió la expresidenta para garantizar su impunidad. La abogada sostuvo que esa propuesta está implícita en los mensajes que envían desde los tribunales federales ubicados en Comodoro Py.

"No sé, no formé parte del ofrecimiento. Pero me doy cuenta cuando los jueces dicen 'nadie viene a hablar con nosotros'. Y yo digo '¿Y por qué van a ir a hablar con vos?' A los jueces les preocupa que nadie vaya a hablar con ellos porque les impide el cambio de figuritas", sostuvo Peñafort.

"El problema es que ellos quieren que se reediten los pactos de impunidad, es la pretensión del Poder Judicial. El problema es que nadie en el Gobierno aceptó eso", agregó la abogada.

"Nadie fue a hablar con ellos (los jueces) por la situación procesal de Cristina porque Cristina no tiene ninguna vocación de llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. No la tiene", completó Peñafort.