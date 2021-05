Insólita pelea en el Senado sobre quién presenta los proyectos más "berreta"

Una situación bochornosa se vivió este martes en la sesión de la Cámara de Senadores de Mendoza. Legisladores de diferentes bancadas dedicaron más de media hora de la sesión para discutir quienes presentan los proyectos más berretas y de peor calidad. El disparador fue un proyecto de declaración presentado por el senador del PRO, Pablo Priore, en el cual cuestiona al gobierno de Alberto Fernández por la falta de vacunas y le exige que se realicen más acciones para que lleguen dosis al país. A partir de ese momento, los representantes del pueblo que cobran sueldos que oscilan los 250 mil pesos se dedicaron a acusarse sobre quién es peor legislador.

"El presente proyecto de declaración tiene por finalidad expresar una profunda preocupación por la mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno nacional y los inconvenientes vinculados a los procesos de negociación y adquisición de cada una de las vacunas existentes contra el covid-19 a través de sus organismos competentes", se puede leer en el expediente 75709 que encendió la sesión.

Para el senador del Frente de Todos, Adolfo Bermejo, la iniciativa de Priore ni si quiera merece ir a comisión por ser "berreta". "Hago una moción para que directamente se archive ese proyecto por ridículo. Es una falta de respeto. Un proyecto irrisorio, desubicado, que no tiene sentido. Es demagogia y jugar para la tribuna. Proyectos berreta como ese le hacen mal a la provincia", disparó el senador del peronismo.

Por su parte, el senador del PJ, Alejandro Abraham, se sumó a las críticas y también acusó a Priore de "berreta". "Es berreta el proyecto. Es berreta. En diciembre la gente del PRO decía que la vacuna era veneno, negaban la pandemia y eran anticuarentena. Venir a proponer esto ahora es de una bajeza absoluta", aseveró.

En ese sentido, el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo aseguró que hace dos meses hubo referentes nacionales del PRO que se jactaban de lo fácil que hubiesen conseguido ellos la vacuna. "Que vaya Priore a buscar vacunas si es tan fácil", esgrimió Ilardo

Senador Ilardo: "No vamos a acompañar este proyecto de Priore. El gobernador reconoció la dificultad que tiene el mundo para conseguir vacunas. Lo dijo el 1 de mayo. Hoy argentina está entre los 12 países del mundo con mas vacuna. Insisten con conseguir vacunas pero hace dos meses su bloque decía que era muy fácil conseguir vacunas pero seguimos esperando.- Ni el PRO ni Bullrich ni Macri consiguió vacunas. Puede Priore a buscar vacunas si es tan fácil".

El efecto boomerang no tardó en llegar y la respuesta de Priore fue remarcar lo "berreta" que son los proyectos del Frente de Todos. "Con respecto a las aseveración de que mi proyecto es berreta, la valoración del Frente de Todos no me es importante, porque el nivel de berreteada de los proyectos de ellos son a claras luces. ¿Quién tiene la verdad de decir qué proyectos son berretas? Para mi muchos de sus proyectos son berretas, pero no soy quien para juzgarlos", contestó Priore haciendo referencia al "berretómetro".

Y la discusión no quedó allí. Luego de un cuarto intermedio el senador del PJ, Bartolomé Robles, no se aguantó las ganas de entrar a la discusión y se mostró ofendido por las expresiones de Priore respecto al trabajo del Frente de Todos. "Quiero solicitar que se disculpe el legislador del PRO que se refirió con falta de respeto al trabajo de legisladores tratando de berretas", manifestó Robles.

"No hace otra cosa que desprestigiar la institución de la cual todos formamos parte. Se puede estar de acuerdo o no pero decir, livianito de cuerpo, que los proyectos presentados por algún legislador -sin importar el partido- son berretas no hace a la conducta que debería tener un miembro de la cámara", subrayó.

"Decir que los proyectos son berreta cuando no coinciden con su opinión es una falta de respeto a la cámara. Pido y necesito una disculpa como miembro de la cámara por parte de quien piensa que el trabajo es berreta", prosiguió Robles.

La bochornosa discusión no terminó allí. Como en el juego del teléfono descompuesto el senador Priore acusó a Robles de no haber estado atento a la sesión. "Parece que el senador preopinante escuchó a medias el discurso. Quien se refirió de forma despectiva al trabajo de este senador fueron dos miembros de su bloque", adhirió apuntando a Bermejo y Abraham como los responsables de la discusión berreta.

Intentando ponerle fin a la discusión, Adolfo Bermejo sorprendió a más de uno y acudió a la etimología de la palabra que tanto revuelo generó. "Para terminar esta discusión quiero decir el significado de la palabra berreta. Viene del lunfardo y significa mala calidad. Si he ofendido al senador Priore o a la Cámara, pido disculpas. Lo único que quiero decir es que para mi es un proyecto que no tiene sentido. Pido disculpas", remarcó.

Las disculpas fueron aceptadas y el legislador del PRO también pidió perdón por sus cometarios. Abraham contestó con una chicana asegurando que para él, que Priore entienda que sus proyectos son berretas es un alivio y que en realidad le asustaría que "con su pensamiento dijera que tenemos buenos proyectos". "Si dice que nuestros proyectos son de mala calidad por no decir berretas, es que vamos por el buen camino por los argentinos", sostuvo Abraham.

Viendo que la discusión podía extenderse, el presidente del bloque Cambia Mendoza pidió dar por terminado el tema y pasar a otro proyecto.