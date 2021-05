Asesora presidencial dijo que Argentina podría "producir varias vacunas"

La asesora presidencial Cecilia Nicolini se expresó hoy optimista respecto a la producción de vacunas en Argentina, en asociación con laboratorios extranjeros, y mencionó los acuerdos para producir en el país parte de la Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China), y también las cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.



"En el caso de la Sputnik V estamos muy avanzados en las negociaciones para que se comience el proceso productivo de la parte final, lo que se llama filtrado y envasado", en Argentina, dijo la asesora presidencial en diálogo con El Destape Radio.



Agregó que con el laboratorio chino que produce la vacuna Sinopharm, "hay conversaciones avanzadas en conjunto con la empresa argentina Sinergium para también hacer parte del proceso productivo final del principio activo" en el país.



"Y también estamos en conversaciones para apoyar o colaborar en el proceso productivo de las vacunas que está llevando adelante Cuba, en este caso de la Soberana 02, Soberana Plus y Abdala", agregó la asesora presidencial.



Respecto al acuerdo por las vacunas cubanas, detalló que se está evaluando "adquirir las vacunas que ya están siendo producidas en Cuba" y además "apoyar esa producción para que no solamente puedan llegar a los ciudadanos de Cuba y Argentina, sino también para el resto de América Latina".



Finalmente, Nicolini mencionó que están "en diálogo con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson" y siguen "en conversaciones" con la china CanSino. "Esperamos anunciar otras posibles vacunas en los próximos días y semanas", concluyó.



En este contexto, recordó que "Argentina tiene firmados contratos para aproximadamente 65 millones de dosis", siendo "la mayoría de esquemas doble", y celebró el arribo de las más de dos millones de vacunas de AstraZeneca que llegaron hoy al país y que elevan a 17 millones la cantidad total de dosis recibidas.



"Hasta ahora, Argentina tiene firmados contratos para aproximadamente 65 millones de dosis, la mayoría de esquemas doble", dijo Nicolini tras celebrar la llegada de "más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca" al país esta mañana.



"La buena noticia hoy es que hemos recibido más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se produjeron en conjunto entre Argentina y México. Ya tenemos en el país más de 17 de millones de dosis y esperamos que este ritmo siga avanzando en las próximas semanas", dijo la asesora presidencial.



Nicolini aseguró que "desde que empezó la pandemia se identificó que una de las herramientas fundamentales para terminar con esta pesadilla iba a ser una vacuna" y, en consecuencia, "el Presidente de la Nación nos encomendó a un equipo de trabajo traer lo antes posible vacunas que fueran seguras y eficaces para todos los argentinos y argentinas".



De acuerdo con los rankings internacionales, Argentina se encuentra en "el puesto número 16 del mundo" por "cantidad de primeras dosis aplicadas", aseguró la funcionaria.