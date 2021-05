La Mesa de Enlace decidió extender hasta el miércoles el cese de comercialización de hacienda

Los presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace decidieron extender hasta el próximo miércoles 2 de junio el cese de comercialización de hacienda que mantienen desde el jueves de la semana pasada, en rechazo a la suspensión temporal de exportaciones de carne vacuna.



La decisión fue adoptada en el marco de un encuentro virtual que esta mañana mantuvieron el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina; el de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; el de Coninagro, Carlos Iannizzotto; y el de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni.



En un comunicado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) informó la decisión de "continuar con el cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna en pie hasta las 24 horas del miércoles 2 de junio".



El plazo responde a "los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría".



Además, se afirmó: "No queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino por la falta de ingresos erosionada por la inflación, por la creciente preocupación por el trabajo y en medio de la pandemia con injustificados atrasos en la vacuna como solución necesaria".



Las entidades indicaron que continuarán "en sesión permanente para seguir evaluando el estado de situación y continuar expresando el reclamo y el enojo de productores no sólo de carne vacuna, sino de otros numerosos productos de las economías regionales y de producciones extensivas e intensivas, a los cuales también afectan profundamente las señales emitidas con tan errónea medida".



Al argumentar la extensión de la medida, la CEEA señaló que "una vez más insistimos en que el camino elegido por el Gobierno no va a lograr que los precios internos de la carne bajen, sino que va a tener el efecto contrario al buscado".



"Ya hemos demostrado con cifras concretas que cuando en el pasado se tomó un sendero similar, los precios de la carne en el mercado interno, lejos de bajar, se incrementaron más de un 50% sobre el promedio del resto de los precios de la economía", agregó.



En ese sentido, se remarcó que "el productor no es el formador de los precios ni el causante de la inflación, sino el eslabón más débil de una cadena compleja, dinámica y muchas veces con intereses en pugna que debieran ser concertados".



La entidad sostuvo: "Repudiamos también que algunos integrantes de esta cadena de carne vacuna ofrezcan aumentar los derechos de exportación como parte de la solución, sabiendo que eso afectará directamente el precio recibido por nosotros".



"No es aumentando impuestos como se solucionarán los problemas; al incremento generalizado de precios que vivimos hoy, hay que atacarlo por sus verdaderos orígenes que tienen que ver con una economía descontrolada, con un gasto público desmedido y con una emisión de pesos que exacerba esa dinámica de los precios antes que calmarla".



"Pero por sobre todo por las malas señales emitidas que afectan la confianza y la credibilidad del país, y postergando las inversiones que nos hacen falta", indicó la CEEA.



La comisión manifestó que "debe entenderse que las exportaciones cerradas hoy son de un producto que no es del gusto de los argentinos, y que intentar bajar los precios saturando las carnicerías de vacas viejas lo que producirá será un daño enorme a los productores criadores que en general son los más sufridos por estar lejos y en campos de menor calidad".