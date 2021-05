González García: "Le ofrecimos a Pfizer algo hasta indigno"

Ginés González García habló nuevamente hoy sobre las negociaciones infructuosas con el laboratorio Pfizer para adquirir vacunas.

El ex ministro de Salud señaló por Radio Rivadavia que el Gobierno nacional estaba dispuesto a hacer concesiones especiales. “Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido. Les ofrecimos algo hasta indigno, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo”, expresó.

Además, explicó cómo fueron las negociaciones: “Los contratos una vez firmados van al Congreso. Este contrato nunca fue firmado, por eso no fue hacía allí. Pfizer consideraba que con la ley vigente no estaba protegido. Se hizo una ley especial, se le agregaron algunas cuestiones, y esto lo tengo por nota, contestado por ellos”, agregó.

Y remató: “No hay observación del laboratorio. Fue al Senado. Pasaron unos días y el Estado argentino promulgó la ley. Yo sentí siempre que no tenían vacunas suficientes y nos corrían el arco”.

González García le envió esta semana una carta documento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había sostenido que el ex ministro pidió "un retorno" para cerrar el contrato por las vacunas.

El ex funcionario, además, se refirió en Radio Rivadavia al vacunatorio VIP, que le costó el cargo: “Horacio Verbitsky no es amigo mío. Se vacunó por su edad y yo no lo traje al ministerio. No hay ningún delito, me presenté a la Justicia y expliqué caso por caso”.

“Me dolió y me duele (la renuncia), pero nunca dije nada contra el Presidente. Él estaba en todo su derecho de elegir las formas. Yo no quiero estar atrapado por la Justicia dentro de cuatro o cinco años”, expresó, sobre su expulsión del gabinete nacional.