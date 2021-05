Cuál fue la reacción de Bullrich luego de la condena a Luis Chocobar

La presidenta del PRO, Patricia Bullirch, se quejó amargamente del fallo que condenó a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar a dos años por la muerte de un ladrón al que le disparó hace más de dos años.

"Este fallo, para la seguridad en Argentina, es triste", sentenció Bullrich a la salida de tribunales. También sostuvo que "quedó claro que gatillo fácil no fue" y sostuvo que el efectivo debería haber quedado absuelto porque "actuó en cumplimiento de su deber".

"Cuando un policía sale en defensa de la ciudadanía que fue herido en 9 oportunidades, con una persona que amedrentó a todos los que se pusieron en el camino, en vez de condecorarlo por defender a la ciudadanía, termina con una condena que es menor pero que no reconoce el trabajo policial", señaló la exministra de Seguridad.

Y agregó: "Por supuesto que frente a la cadena perpetua es importante, pero está claro que no fue gatillo fácil, evalúa la Justicia una cuestión técnica y dice que se hizo todo bien pero (Chocobar) no tiró como debía. Como si los jueces entendieran lo que es ese momento".

Para Bullrich, el fallo fue "quizás salomónico". También negó que los jueces hayan actuado políticamente y aclaró que no estuvo presente porque "no quería que el fallo estuviera teñido de colores políticos".

Chocobar, de 34 años, fue condenado a 2 años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por haber matado al joven Juan Pablo Kukoc (18).