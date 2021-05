José Luis Espert explotó contra el Gobierno por el confinamiento

El economista José Luis Espert expresó su rabia contra el confinamiento estricto hasta el 31 de mayo, y acusó al Gobierno de ser "inútil" y "perverso" y por "cagarse en la gente". Además calificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como "el centro del mal" y confirmó que le pidió al expresidente Mauricio Macri una gran interna opositora en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Este es un gobierno de inútiles y perversos que se caga en la gente. Lo que está pasando con la vida de los argentinos que viven en la Argentina, es salvaje", argumentó Espert en una entrevista con Viviana Canosa en el canal A24, y enfatizó en que "lo perverso se ve en Kicillof, que es el centro del mal en la Argentina, ya que te prohíbe la venta de test rápido en las farmacias, lo cual se puede hacer en el mundo civilizado".

A su vez, el dirigente de Avanza Libertad cuestionó las restricciones a la circulación y las tildó de no ser efectivas para morigerar los niveles de contagios y muertes por coronavirus: "Tenés que evitar que el virus no circule, y para eso tenés que detectar y aislar a los infectados y vacunar. No hemos hecho ninguna de las dos cosas. Pero sí recurrimos a crear el impuesto a los ricos, lo cual es un fracaso, y a encerrar a la gente cobrándole impuestos con aumentos. Te encierran, te funden, te enloquecen y encima te reclaman deudas impositivas y ni te dan un changüí para pagar impuestos".

Para Espert, en la Argentina no impera el sentido común, y dio una breve explicación sobre esa teoría: "Hay un sistema compuesto por empresarios prebendarios que influyen en la política económica, por una clase política impresentable y por una clase sindical a la cual no le importa el trabajador. Empresarios prebendarios, políticos corruptos y sindicalistas mafiosos que entre ellos son un mecanismo de relojería perfecto. Y por otro lado, hay una sociedad que se come los pescados podridos de esas corporaciones".

"La discusión no es ideológica, es si queremos hacer las cosas bien o no para evitar comer un balde de mierda en veinte años", enfatizó.

Por otro lado, Espert se refirió a la reunión por videoconferencia que mantuvo hace pocos días con el expresidente Mauricio Macri, en la que se planteó la idea de conformar una alianza electoral entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, junto con otros partidos, para las próximas legislativas en territorio bonaerense. "Me parece que puede ser interesante que en la provincia de Buenos Aires, si se dan las condiciones, se concrete un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras con una gran PASO que defina el mejor opositor a Kicillof".