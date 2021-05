Florencia Arietto destrozó a Juan Grabois: "No puede ser tan..."

La exasesora en seguridad Florencia Arietto cuestionó en duros términos a Juan Grabois luego de ser expulsado de Colombia, al calificarlo como "un chanta" por presentar un pasaporte vencido ante las autoridades migratorias de ese país, y consideró que el escándalo que armó e incluso que involucró al canciller Felipe Solá fue una "estupidez".

En declaraciones al canal TN, Arietto aseguró que Grabois, quien "nunca agarró una pala", es "tan chanta que hasta tenía el pasaporte vencido", y sintetizó: "Esta guerra molecular por parte del comunismo del siglo XXI convierte una estupidez a una no renovación del pasaporte en un hecho de represión".

"Amenaza a la seguridad nacional sería si vas a ver las violaciones a los derechos humanos en Rusia, donde te meten un cuete y te tiran al río", ironizó la exfuncionaria respecto a las afiliaciones ideológicas del dirigente del Frente Patria Grande y aliado del kirchnerismo.

En ese sentido, hizo una comparación con la decisión del Gobierno argentino de retirarse de la demanda colectiva que se tramita en La Haya contra el régimen de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. "Para el kirchnerismo, los derechos humanos se aplican a una determinada víctima", manifestó.

Grabois fue demorado el martes durante unas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, y su ingreso fue denegado por las autoridades migratorias colombianas, que decidieron expulsarlo pese a los insistentes reclamos del dirigente social que acudía a ese país en una misión de "observación" argentina que evaluaría la situación política y social de las últimas semanas.

Tras conocerse el episodio y la denuncia mediática que Grabois formuló en sus redes sociales, el Gobierno colombiano explicó que el dirigente filokirchnerista había sido expulsado por tener su pasaporte vencido, lo que Grabois negó rotundamente. Incluso motivó una inusitada queja del canciller Felipe Solá, que repudió el accionar de las autoridades migratorias de Colombia y causó una nueva fricción con la administración de Iván Duque.

Controles policiales

Por otro lado, Arietto también cuestionó la aplicación de los controles policiales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Ellos dijeron que no se puede circular excepto esenciales y con un permiso, y lo expresaron con una impronta de sanción. Entonces, hacé el bloqueo, contale a la gente que el tránsito estará cerrado y que se abrirá siempre y cuando se constate la esencialidad del traslado; así la gente que no tiene la esencialidad y el vivillo que trata de sacar ventaja, no van a salir. Pero cuando tenés un ingreso con pocos uniformados, es imposible que se controle con el rigor que pretenden", explicó.

"No quieren controlar, sino generar un malestar en la gente para desalentar las salidas. Pero en realidad genera bronca en la gente", concluyó.