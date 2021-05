Diputado mendocino zafó del covid y agradeció: "Sentí la muerte cerca"

Se enfermó de covid y tuvieron que internarlo en la Clínica de Cuyo. De los 10 días que pasó allí, 8 estuvo con oxígeno, por una neumonía bilateral. Hoy le dieron el alta clínica y no paraba de agradecer: "Por primera vez sentí la muerte cerca", afirmó.

El trance que vivió el diputado provincial José María Videla (42) tuvo un buen final. Pero sabido es que, por estos días, muchas historias parecidas a la suya terminan mal. Por eso Videla no se cansaba de celebrar hoy, a través de las redes sociales.

"Zafé porque estaba entrenando y muy flaco ¡Pero es grave esto, hay que vacunar a todo el mundo!", exclamó. Ahora está un poco preocupado por su recuperación, que podría demorar entre dos y tres meses: "Me quedaron molidos los pulmones", sostuvo, aunque sabe que podría haberle ido peor.

Un agradecimiento enorme para el personal de Clínica de Cuyo( De. Guillermo Saez, Dra. @yasghazoul ,en la foto Diana, Clara, Belen y la Peque; y a todas las genias totales de todos los turnos) Fueron días muy difíciles, donde muchas veces estuve muy complicado. pic.twitter.com/PChCBXmKtO — Jose M. Videla Saenz (@JoseVidelaSaenz) May 27, 2021

Videla es diputado por el Frente Renovador, uno de los partidos que integran la coalición oficialista Cambia Mendoza, desde 2019. Militaba junto al sindicalista y exlegislador Guillermo Pereyra, quien murió el año pasado en un accidente de tránsito.

Hoy publicó en las redes sociales un extenso agradecimiento a los médicos y el personal de la Clínica de Cuyo, quienes lo sacaron a flote a pesar de que su cuadro era bastante complicado.

"Casi me tuvieron que intubar, lo mal que me he sentido. Estuve muy muy mal", recordó. Y agregó: "¡Qué huevos y qué entrega tiene el personal de Salud! La verdad, son unos héroes y tienen una entrega sin igual", relató.

Videla seguirá la recuperación en su casa, asistido por un concentrador de oxígeno. En medio de la maraña de sensaciones que vivió, el legisladores tuvo también una opinión política.

"Los directores de hospitales están en la primera línea de fuego en esta batalla contra el covid, no es lógico llamarlos a la Legislatura en este momento ¡Los pedidos de informe se van contestando!" expresó. Y cerró el comentario en Twitter con un pedido urgente: "#TraiganMasVacunas".