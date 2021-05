Lo que se puede aprender del documental de Warren Buffett

Conocido como El Oráculo de Omaha, Warren Buffett es uno de los inversores y empresarios más emblemáticos de la historia. Dueño de Berkshire Hathaway y principal seguidor de la inversión de valor, el multimillonario es conocido por su carisma, su simpleza, su sabiduría y su habilidad para los negocios. Todas estas cualidades se reflejan en el documental Becoming Warren Buffett de HBO, en el cual, a lo largo de 90 minutos, se enseñan algunas de las filosofías de vida que aplica Warren y que servirán para crecer tanto profesional como personalmente.

Sobre la vida

Warren afirma que, para poder disfrutar de la vida durante muchas décadas, es necesario aprender a cuidar el cuerpo y la mente. Para explicarlo, relaciona este pensamiento con el cuidado de un vehículo: “Imagina que te van a dar un coche nuevo. Cualquier coche que quieras es tuyo. Estará en la parte delantera de tu casa cuando llegues. Hay una trampa. Ese es el único auto que tendrás en tu vida. Así que es mejor que te hagas cargo de él”. Y sentencia: “Solo tendrás un cuerpo y una mente en tu vida, así que es mejor que lo cuides”.

Sobre el dinero

Lógicamente, al ser un magnate de las finanzas, el inversor domina todo lo relacionado al dinero, sin embargo, solo recomienda seguir dos simples reglas: “Regla número uno: nunca pierdas dinero. Regla número dos: nunca olvides la regla número uno”. Al fin y al cabo, quien más dinero gana es aquel que menos pierde con el paso del tiempo.

A su vez, Warren indica que la mejor forma de crecer financieramente es aprovechando las ventajas del interés compuesto: “Con el tiempo, la capitalización compuesta hace cosas asombrosas”.

Sobre la comunicación

Por otro lado, el exitoso empresario indica que saber comunicar es indispensable para triunfar en los negocios y en la vida. En el documental, explica que, cuando era joven, no era capaz de hablar en público sin sentir miedo, por lo que decidió tomar un curso de oratoria a cargo del escritor Dale Carnegie: “Me sentía aterrorizado por hablar en público. No podía hacerlo. Pero supe que, si no lo curaba en ese momento, no lo haría nunca”.

Al cabo de unos meses, superó el temor y se convirtió en un excelente orador. Fue tal la importancia de este curso que su certificado es el único que posee en su oficina, e incluso lo considera más importante que el de su licenciatura o su maestría: “Si no lo hubiera hecho, mi vida entera habría sido completamente diferente. Así que en mi oficina no verás el título que obtuve de la Universidad de Nebraska, ni verás el título de la maestría que obtuve en la Universidad Columbia, sino que verás el pequeño certificado que conseguí en el curso de Dale Carnegie”.

Sobre la mente

Además, Warren Buffett indica que tomarse un tiempo para meditar y pensar es una actividad sumamente importante para poder desarrollar ideas que ayuden al crecimiento profesional y personal: “Mucha gente vería esto como algo totalmente improductivo, pero muchas de mis mejores soluciones comerciales y respuestas a problemas de dinero provienen de períodos de simplemente sentarse y pensar”.

Siguiendo estos consejos que el experto desarrolla en su documental, cualquier individuo podrá superar sus metas financieras y personales para alcanzar el éxito.