Fuerte cruce político por la internación de Máximo Kirchner en una clínica privada

El disparador fue un comentario de un funcionario del Ministerio de Economía de Mendoza en las redes sociales. Esa fue la chispa que encendió la mecha y que explotó dentro de la Legislatura de Mendoza. El senador Lucas Ilardo y la diputada del PRO Hebe Casado se cruzaron en las redes sociales por las internaciones de Máximo Kirchner y Alfredo Cornejo. Todo comenzó con una crítica al hijo de la vicepresidenta por no haberse atendido en un efector estatal y en cambio hacerlo en el prestigioso Hospital Italiano de La Plata.

"¿Alguien me puede explicar por qué motivo Máximo Kirchner se internó en esta clínica de La Plata cuando milita la salud pública? La próxima Lucas Ilardo y Anabel Fernández Sagasti invítenlo al Hospital Central o a cualquier hospital público de Mendoza. Acá funcionan", escribió en las redes sociales un asesor provincial.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente el senador camporista Lucas Ilardo salió a contestar con los tapones de punta cuestionando al diputado Alfredo Cornejo por hacerse atender en el Hospital Central.

"Será porque tiene obra social como Diputado Nacional (Máximo Kirchner) y no tiene por qué ocupar una cama pública que precisamente es para los que no la tienen. Para eso está Alfredo Cornejo que teniendo obra social, ocupó una cama que no le correspondía en el Hospital Central cuando en Mendoza habían camas para pocos", fue la respuesta de Ilardo.

Pero la pelea no quedó allí y se sumó la diputada del PRO Hebe Casado. "Podemos hablar de camas ocupadas por personas con obra social, hay miles de afiliados de PAMI, que han tenido que ser atendidos en el sistema público porque su obra social los abandonó, no hizo nada durante más de 1 año de pandemia para aumentar la capacidad de atención", manifestó Casado.

Luego fue un paso más allá y aseguró que "un político se atienda en el sector público, quiere decir que confía en ese sector, donde se atienden los más vulnerables". "No me la imagino ni a CFK ni a ninguno del gobierno nacional atendiéndose en el hospital Kirchner", manifestó.

El domingo Máximo Kirchner fue internado en el Hospital Italiano con un doloroso cuadro de cólicos renales. Luego de permanecer allí algunas horas fue dado de alta. Mientras tanto, Cornejo estuvo internado desde el 1 de mayo en el Hospital Central por covid, donde permaneció varios días. No es la primera vez que Cornejos se atiende en el principal efector público de la provincia, ya que en julio del año pasado fue operado de urgencia por una hernia inguinal atascada.