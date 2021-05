El fulminante comunicado de empresarios mendocinos contra el gobierno nacional

A través de un duro comunicado desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza cuestionaron duramente al gobierno de Alberto Fernández por la falta de vacunas y las decisiones que se han tomado para manejar la pandemia. En concreto, desnudaron las diferencias que existen entre el sector público y el sector privado respecto al impacto que tienen las medidas restrictivas que se han dispuesto. "El Estado no se atrasó en los sueldos de su infinidad de funcionarios nunca y no se achicó ni un poco pero si procuró cobrar puntualmente el sinnúmero de impuestos con los que busca sostenerse", expresaron.

"Fuimos encerrados en una cuarentena de meses, habiéndose producido tan solo 128 casos -cuando previamente se había subestimado el impacto de la enfermedad en nuestras latitudes- y el cierre fue tan largo y extremo que dejó la economía en estado terminal y a la espera de ayuda para resurgir", lamentaron desde UCIM y al mismo tiempo criticaron la situación actual.

"Hoy, deberíamos ser muchos más los vacunados, estar mucho mejor provistos de recursos y con más personal para atender a los enfermos", esgrimieron en un comunicado lapidario.

"El Estado pobre y sobredimensionado brindó ayuda a los que menos tienen y se dedicó a emparchar a algunos sectores, con un mínimo de apoyo al empleo y dejando abandonados a otros -turismo, construcción de obras públicas- de los cuales solo pocos sobrevivieron, gracias a su propio esfuerzo", expresaron.

"En este país la clase política y las autoridades van y vienen, no tienen ningún empacho en cambiar de opinión en el camino (tema en el que podemos citar miles de ejemplos), ni se ahorra actos 'non santos' y demuestran su improvisación en cada paso", remarcaron.

"La clase política se dedicó a atacar las institucionalidad democrática o a afectar sectores de la economía que aún están produciendo o a arruinar todos los posibles convenios para obtener las vacunas que en enero debieron (según lo prometieron) servir para vacunar a la mitad de la población y que debido a la falta de pericia o por motivos que desconocemos de los funcionarios, hemos desaprovechado", dispararon.

"Las disposiciones del Gobierno nacional hoy están al borde de no ser cumplidas por gente que sabe que si no trabaja, no come y aprendió que no puede esperar nada del Estado y que encerrarse es inútil. La población está desgastada física, psíquica, moral y económicamente por la pandemia y agobiada por una inflación que nadie puede controlar y que cada vez expulsa a más personas a la pobreza y a la miseria", aseveran desde UCIM.

"Queremos vacunas para todos, lo antes posible y queremos volver a nuestras actividades y recuperar los derechos que la democracia garantiza y que por tanto tiempo nos han sido arrebatados", finalizan.

El comunicado completo: