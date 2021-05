Cuál es la vacuna que negocia comprar Mendoza

"Han venido muchos aventureros", aseguran en Casa de Gobierno. Y se refieren a las propuestas que tuvo el Estado para comprar vacunas. De todo tipo, y de todo precio. Pero sobre toco con pocas garantías de entrega inmediata y con la necesidad de que haya dólares en la mesa. Por eso la idea de que la provincia compre vacunas se apagó cuando comenzaron a aparecer las trabas y las posibles demoras en la entrega.

En el Gobierno no querían que les pasara lo mismo que a nivel nacional: prometer vacunas, pagarlas y que luego no lleguen. Más cuando para que se autorice la importación debe mediar el Ejecutivo nacional.

Pero hay una ventana abierta que le brindaría a Rodolfo Suarez alguna garantía extra. Y tiene que ver con su sociedad política con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de Buenos Aires. El proyecto es sumarse a las negociaciones que lleva adelante ese distrito con un laboratorio y comprar vacunas en conjunto.

La vacuna "mendocina"

En ese caso se trata da la vacuna CanSino, un desarrollo chino que tiene una ventaja: se aplica una sola dosis. Esa negociación es para sumar hasta 600 mil monodosis de la vacuna entre los dos distritos, que generaría un impacto enorme en la población. Hasta ahora, por ejemplo, en Mendoza hay 373.073 personas con al menos una dosis (y solo 83.076 con las dos). Si llegara esa cantidad de vacunas generaría un shock por el volumen.

En la Legislatura el tema también es abordado, luego de que el diputado Jorge Difonso presentara un proyecto de ley para autorizar al Gobierno a usar recursos de Portezuelo del Viento en la compra de vacunas. Se trata de los dólares que la Nación paga para realizar la obra y son depositados en un fideicomiso con destino específico. Otras provincias que han iniciado trámites para intentar comprar vacunas o al menos tener resueltos los problemas administrativos son San Juan, Jujuy y la Provincia de Buenos Aires.

La vacuna de CanSino Biologics fue desarrollada por ese laboratorio chino en conjunto con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá. Aún no es usada en muchos países, aunque sí se ha aplicado, por ejemplo, para vacunar a los docentes en México e incluso hubo pruebas clínicas en Argentina. Como explicó MDZ, la negociación de Suarez tiene un tope: si el Estado argentino avanza y cierra una compra con ese laboratorio, entonces Mendoza no compraría de manera particular. El Gobernador entiende que la provisión de vacunas es responsabilidad de Alberto Fernández. También, claro, los costos de no cumplir.

En Mendoza se aplican, como en todo el país, las vacunas Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca (en sus dos versiones).