Recta final en el juicio a Luis Chocobar

Tras un laberíntico camino y luego del pedido de penas efectuado por la querella y la fiscalía ante el Tribunal de menores 2, integrado por los jueces Fernando Pisano, Jorge Ariel Apolo y Adolfo Calvete, esta semana el juicio se encamina a su fin. Será el turno de los alegatos del policía Luis Chocobar, quien está sentado en el banquillo acusado de homicidio por exceso en el cumplimiento del deber y quien desde el inicio del proceso defiende su accionar. Junto a él, es juzgado un joven que al momento del hecho era menor de edad.

Todo comenzó la mañana del 8 de diciembre de 2017 cuando Frank Wolek un turista norteamericano salió a caminar por el barrio de La Boca para sacar algunas fotos. En una esquina dos asaltantes comenzaron a atacarlo para robarle sus pertenencias. Le propinaron diez puñaladas en el pecho que casi terminan con su vida.

Ambos salieron corriendo y uno de ellos logró escaparse, mientras el otro, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.

Chocobar transitaba por la zona y aunque estaba de civil decidió actuar cuando escuchó gritos y se enteró que había una persona herida, tras lo cual llamó al 911. "Yo me identifico: Alto policía y contundente como tiene que ser. El joven se dio a la fuga y cuando llega a la esquina, se me quiere abalanzar hacia a mí. Entonces me tiro para atrás y efectúo los disparos hacia la persona pero siempre de la cintura para abajo", fue el testimonio que mantuvo frente a la justicia desde el inicio.

Luis Chocobar fue procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

Al confirmar su procesamiento en 2018 la Cámara del crimen expresó que no era un detalle menor su condición de policía, y que podría haber adoptado medidas menos lesivas a la que escogió. En aquel entonces la política entró en escena cuando se puso en consideración lo que se conoció como la doctrina Chocobar con voces a favor y en contra.

La semana pasada se vieron dos puntos disímiles a la hora de los alegatos de la fiscalía y la querella. Mientras para la fiscal Susana Pernas se trató de "exceso en el cumplimiento del deber" y solicitó una pena de 3 años en suspenso e inhabilitación de 6 años, la querella del ladrón muerto,Juan Pablo Kukoc, pidió la pena de prisión perpetua por homicidio agravado y calificó el accionar de Chocobar como "ejecución extrajudicial"

Si no se modifican las fechas a último momento por la situación epidemiológica actual, se espera que el 26 de mayo la defensa de Chocobar haga su exposición y el viernes 28 se conocerá el veredicto.