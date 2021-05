El día después: Suarez decidió quiénes volverán a clases el 31 de mayo

Entre jueves y viernes hubo debate en el gabinete de Rodolfo Suarez. El gobernador cedió el jueves al confinamiento de 9 días y sugirió que podría aceptar algunas medidas más después de que venza el plazo, como la suspensión de las clases presenciales en la escuela secundaria.

Pero el viernes, la postura oficial en Mendoza ya era distinta: no habrá ninguna prórroga de la fase 1 actual, advirtió el gobernador, y se conoció que el lunes 31 la presencialidad escolar volverá casi a pleno en la provincia, en primarias y secundarias.

Es probable que Suarez no tenga dentro de 9 días los datos para decidir que la prórroga no puede seguir. Su aviso a la Nación suena a postura política: no se dejará arrastrar a una cuarentena eterna, sugiere el gobernador, en caso de que se imponga esa idea en la Casa Rosada.

De hecho el presidente Alberto Fernández señaló en su mensaje del jueves que el confinamiento se repetirá el fin de semana del 5 y 6 de junio. Desde ya, Suarez no va a acompañar esta medida, que fue escrita e incluida en el decreto presidencial vigente. Así lo indicó el ministro de Gobierno Víctor Ibañez ayer.

En cuanto a las clases, el director general de Escuelas, José Thomas, tuvo en la mañana de este sábado una reunión con sus pares de otras provincias y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En ese encuentro virtual, el mendocino indicó que tanto los alumnos de primaria como los de secundaria volverán a clase el lunes 31.

El Gobierno provincial todavía flamea la bandera de las clases presenciales, más allá de que existan distintas medidas en carpeta "para más adelante" y que se aplicarán si la situación sanitaria en las escuelas las justifican. Adelantar las vacaciones es una de ellas y mandar a la virtualidad a los alumnos del secundario otra.

Si el panorama se agrava mucho, a lo que Suarez y su equipo se resistirán hasta el final será a que vuelvan a cesar las clases presenciales en el nivel inicial y la primaria.

Tregua

A los funcionarios provinciales les caía bien un término este fin de semana: asumieron que hubo una "tregua" en la disputa con la Casa Rosada respecto de la estrategia sanitaria.

La diferencia que los ministros de Suarez destacaron fue la de "entrar y salir" de las restricciones, que es la postura mendocina, versus la supuesta pretensión nacional de estirar mucho tiempo más la "fase 1".

Pero lo que Suarez no puede negar es el agravamiento de la situación sanitaria en Mendoza. Se reconoce oficialmente un nivel de ocupación hospitalaria que supera el 90 por ciento, aunque muchos establecimientos estén directamente colapsados, y han aumentado en forma alarmante las muertes, sin que nadie explique en forma certera por qué sufrimos este nivel de mortalidad.

A Suarez se le vino encima la oposición política esta semana y faltaron respuestas satisfactorias para esta embestida. La adhesión al confinamiento nacional dispuesto por Fernández le sacó momentáneamente esta presión incómoda.

Pero varias dudas relevantes quedaron flotando en el aire después de la escandalosa visita de la ministra de Salud Ana María Nadal a la Legislatura. Por ejemplo, el PJ planteó la hipótesis de que los contagios de coronavirus son más de los que difunden porque no se cuentan los contactos estrechos de las personas hisopadas.

Nadal consideró que el justicialismo tenía un error conceptual porque el contacto estrecho no es positivo en todos los casos y aseguró que el Gobierno "informa todo". O sea, los contagios que se comprueban por laboratorio y los que corresponde sumar por tener síntomas y ser "nexos clínicos epidemiológicos", aunque no los hayan hisopado.

La mirada del PJ es especulativa, pero no carece de razonamiento. Son pocos los casos positivos por nexo clínico epidemiológico que se difunden en los partes diarios del Ministerio de Salud en relación a la cantidad de positivos detectados por tests.

La duda jamás podía ser esclarecida en medio del operativo radical de protección a la ministra, los embates apocalípticos del PJ y la confrontación de tinte electoral que en general protagonizaron oficialistas y opositores.

Sin embargo, parte de las preocupaciones del peronismo fueron tácitamente reconocidas por Suarez cuando aceptó un encierro prolongado de los mendocinos, medida que hasta aquí nunca estuvo entre sus estrategias contra la pandemia.