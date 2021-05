Horarios y límites que habrá que respetar durante los días de encierro

Desde hoy rige en Mendoza un confinamiento estricto que se extenderá durante 9 días. El Gobierno provincial anunció ayer las condiciones de esta medida nacional y las reglas que deberán cumplir todas las personas mientras dure la nueva Fase 1, que, se espera, ayudará a contener el aumento de contagios de coronavirus.

Los detalles

-Circulación: solamente estará permitido salir a la calle entre las 6 y las 18 en las adyacencias de los domicilios. Quedarán exceptuados los trabajadores esenciales y los deliverys. Estos últimos tendrán permiso de circulación hasta las 23. La policía controlará el cumplimiento de la restricción en la vía pública.

-Actividades recreativas: estará permitido caminar, correr y andar en bicicleta cerca del domicilio. No se podrán organizar salidas grupales. Cerrarán los clubes y gimnasios. No se podrán practicar deportes grupales. No habrá ceremonias religiosas.

-Comercios: abrirán los esenciales (supermercados y farmacias, entre otros) y los no esenciales de cercanía, como los almacenes, hasta las 18. También funcionará hasta esa hora el servicio de pase y lleve (take away). El sistema de restricción por terminación de DNI para comprar en comercios esenciales seguirá vigente como en la actualidad.

-Transporte público: funcionará como los domingos y sólo podrán usarlo los trabajadores esenciales y quienes tengan urgencias de salud. Entre los departamentos del interior de la provincia y Gran Mendoza sólo se realizarán recorridos "de forma excepcional". Habrá recorridos zonales y entre los departamentos del este, zona centro, sur, alta montaña y Lavalle.

-Vacunación: durante los días lunes 24 y martes 25 de mayo se vacunará en diferentes lugares habilitados de la provincia a quienes hayan perdido su turno para la primera dosis contra el coronavirus.

-Clases: durante los días hábiles de la semana próxima (miércoles, jueves y viernes) se brindarán clases virtuales en todos los niveles.

-Servicio judicial: quedarán suspendidos todos los plazos procesales. Todas las actividades presenciales quedarán suspendidas. Se atenderán telefónicamente asuntos de violencia familiar y protección de derechos en el fuero de familia. Deberán realizarse en forma semipresencial todas las audiencias fijadas a las personas acusadas que estén privadas de su libertad.

-Legislatura: las reuniones de comisión de ambas Cámaras se realizarán de manera online, al igual que la sesión de Diputados, que se celebrará el miércoles.