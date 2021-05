El complejo armado político que se viene, la acusación encriptada de Suarez contra los empresarios y la palabra maldita

Movimientos políticos por fuera de la UCR y el frente de Todos

El acercamiento de los vencimientos de los plazos electorales y la confirmación del gobernador de que las elecciones no se desdoblan, han removido el avispero electoral y hay mucha actividad sustancial en todos los actores y sectores políticos. Particularmente ocurre en los grupos que no están identificados con los partidos mayoritarios.

Vamos hay que sintetizar los datos según los distintos grupos o sectores:

1) Conservadores, libertarios Mendoexit, Uni2 se reúnen con frecuencia en búsqueda de una alianza formal. El sector oficialista del Partido Demócrata, a través fundamentalmente de Balter, Llano y Ajo. Este grupo intenta armar este frente con los liberales de Lopez Murphy, representado por Rodolfo Vargas Arizu, y el colectivo de MendoÉxit, individualizado en Hugo Larichia. Los “gansos” desprendidos de la alianza Cambia Mendoza, sin embargo, no contienen a la totalidad de los conservadores del PD. No los acompañan aquellos que forman parte de la gestión, como Josefina Canale y Oscar Sagas entre otros y algunos demócratas individuales como José María Videla.

2) Otro grupo de dirigentes variopintos también dialogan entre ellos y aspiran a conformar un sector competitivo que confronte con alguna posibilidad frente a Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Allí abrevan los peronistas autodenominados republicanos agrupados por Miguel Ángel Pichetto y que representan en nuestra provincia Alberto Flamarique y Ricardo Lilloy. Participa del diálogo otro grupo peronista aglutinado por el médico Jorge Pujol, que consiguió varios miles de firmas de adhesión para participar en la interna del Partido Justicialista, intento formalmente frustrado por el oficialismo controlado por La Campora y el cristinismo.

Todos ellos aseguran mantener conversaciones con Marcelo Romano y Mario Vadillo, que constituyeran la agrupación Ciudadanos luego de separarse del dirigente pankirchnerista/ massista José Luis Ramón. Ambos se mostraron en la Asamblea con una identidad: el partido verde. Igualmente confirman que están relacionados con aquellos que llaman, los “verdaderos evangelistas” para diferenciarse del pastor Bonarrico a los que definen como muy bien organizados y numerosos.

También abreva en este sector la vertiente peronista de Coninagro representada por Carlos Iannizzotto y el sector productivo vinculado a Sancho.

3) Omar De Marchi: El diputado nacional es la llave que todos necesitan para resultar ciertamente competitivos. Sondeos nacionales serios y confiables atribuyen al ex intendente de Luján de Cuyo una intención de voto de alrededor del 15%.

¿Dará un paso al costado De Marchi de Cambia Mendoza? Los grupos anteriores sueñan con ello, porque de sumarlo a sus filas confían en darle un golpe fuerte al oficialismo e incluso especulan que con su presencia pueden dejar en tercer lugar a Anabel Fernández Sagasti, quien finaliza su mandato e iría por la reelección de su senaduria. Los radicales de ese frente ven fantasmas y temen que en realidad si se produce un quiebre corra peligro el desempeño electoral que creen promisorio.

Intertanto, De Marchi habla con todos (hasta tuvo una reunión reciente con los hermanos Félix en el Sur) y es la pieza deseada por los que quieren tener alguna posibilidad en las elecciones legislativas próximas.

Estos movimientos son observados con interés y preocupación por el frente oficialista Cambia Mendoza. Saben de la importancia de mantener en sus filas al dirigente del Pro.

Movidas, especulaciones, afanes de grupos varios minoritarios que aspiran a ser sorpresa en la próxima elección de medio término.

Quiénes son los “indolentes” a los que acusó Suarez

El gobernador tuvo en la Legislatura un momento de crítica dura hacia la oposición, algo esperable. Pero tuvo un párrafo particular con un mensaje encriptado. “Tampoco se puede tener la mirada indolente de algunos actores de la sociedad civil, que a la hora de los debates preelectorales exigen certidumbres y luego, en vez de juzgar a los protagonistas por sus actos y reclamar coherencia entre lo que se dice y lo que sea hace, ignoran las definiciones con un controvertido silencio”, acusó.

Suarez no mencionó a nadie, pero hubo, aseguran, quienes acusaron recibo. El Gobernador acarrea bronca contra algunos actores sociales, en particular algunos empresarios, cámaras y organizaciones que “agitan” positivamente pero en privado algunas iniciativas, pero luego “se esconden”. Es lo que siente Suarez que ocurrió con la reforma de la Constitución, “que muchos piden” según él, e incluso con la minería. “Piden en privado, se esconden en público y cuando las papas queman”, se quejan en el Gobierno.

Suarez y los empresarios ya tuvieron algún cruce: luego del lanzamiento del Consejo Social promovido por el Gobernador, las cámaras sacaron su propia mesa de discusión. Y no hubo acuerdo real por la reforma de la Constitución y otros proyectos.

Otro aliado se le dio vuelta a Suarez

El oficialismo mendocino es una coalición que representan la UCR y varios partidos más chicos. Pero desde hace un tiempo, hay turbulencia entre algunos aliados.

La Asamblea Legislativa dio cuenta de ello, ya que José María Videla, diputado no radical de la coalición, criticó uno de los aspectos principales del discurso del gobernador.

"Volver a insistir con una reforma constitucional que no tiene un apoyo total no nos parece tan positivo, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos mecanismos para ir modificando la Constitución a través de enmiendas parciales, que son mecanismos valederos", expresó Videla.

Jose María Videla, del Frente Renovador, y miembro de Cambia Mendoza, crítica la insistencia de @rodysuarez en la reforma constitucional @mdzol . pic.twitter.com/bbPMvdBGC8 — Juan Carlos Albornoz (@Juan_Albornoz72) May 1, 2021

Y agregó el diputado del Frente Renovador: "Se pueden impulsar muchas medidas de austeridad sin necesidad de una reforma constitucional desde el Ejecutivo".

Rescato la mención de la ley 9298, que es para el desarrollo del cannabis para uso científico y medicinal. Lo negativo

El tema ausente

Suarez borró de su glosario de palabras una en particular: minería. No lo hizo por convencimiento, sino por resignación. En su discurso no estuvo el tema y tampoco en la agenda pública. La frustración del Gobernador por el tema desde el inicio de su gestión lo nubló y eligió abandonarlo.

El curioso cambio en un comunicado que hace notar una pelea

El aumento de la tarifa eléctrica fue la gota que colmó el vaso en la pelea política entre el kirchnerismo duro y los sectores más cercanos a Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán. Esa tensión se notó con el intento por sacar a Federico Basualdo, el funcionario K que resiste y se oponía al plan de aumentos por orden de Cristina Fernández. Ayer esa interna se notó en un comunicado oficial.

El ENRE mandó un comunicado oficial a las 8 de la mañana hablando de "incremento" de 9%” en la tarifa eléctrica. Más tarde, otra parte del Gobierno lo mandó a corregir y agregaron la frase "único" incremento”, como fiel reflejo a la visión del cristinismo. A las 9 hs, estaban online dos links: uno con la palabra "incremento" a secas (igual texto que un archivo PDF) y otro con "único incremento". Un mismo tema, las dos visiones del gobierno. A las 9.30 finalmente borraron el link que no decía "único" y media hora después editaron el link y ya no aparece la palabra "único". Está vigente.