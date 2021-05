Fase 1: qué piensa Suarez sobre un retorno al confinamiento estricto

No es ajeno a Mendoza el concepto de "retorno a fase 1". Lo aplicó el gobernador, Rodolfo Suarez, en vísperas de los festejos del día del estudiante, en setiembre del año pasado.

Aquella vez, Mendoza volvió a un confinamiento estricto desde las 16 del 20 de septiembre hasta las 5:30 del día 22 de septiembre, con el objetivo de impedir las reuniones y actividades juveniles propias de la llegada de la primavera.

Pero hoy, en el Gobierno provincial, a pesar de que se discuta a nivel nacional la fase 1, nadie habla del tema. No lo logró la presión del intendente de San Rafael, Emir Félix, quien insistió con la necesidad de que haya mayores restricciones tras el pico de contagios que ha experimentado su departamento.

Y tampoco hizo que Suarez saliera de su hermetismo el propio gobierno porteño, que este miércoles reconoció que podría ordenar la vuelta a fase 1 durante los fines de semana.

A pesar de la afinidad política de Suarez con Horacio Rodríguez Larreta, en Mendoza no parecen acompañar esta vez su postura. "Hasta que no tengamos decreto y no se haya realizado la reunión del Presidente con los gobernadores no se puede adelantar nada", señaló un funcionario esta tarde, ante la consulta de MDZ.

Salvo por el encuentro que pidió Félix, el Gobierno provincial tampoco tiene la intención de precipitar reuniones con los intendentes en Mendoza para discutir la situación sanitaria. "El gobernador se reunirá con el Presidente mañana, pero hay que esperar el decreto. Hasta que no lo tengamos, no se hace nada. Después se hacen las reuniones con los intendentes, como ha sido siempre", explicó la fuente consultada.

El contexto en el cual Rodolfo Suarez espera el DNU de Alberto Fernández es particular. Por un lado está la presión de algunos intendentes, que piden más medidas para frenar los contagios y están alarmados por el registro de muertes por coronavirus.

Pero por el otro, se ha producido una noticia nacional que generó cierto alivio: el Ministerio de Salud de la Nación sacó a Mendoza de la lista de lugares en "alerta epidemiológica" y ubicó a 13 departamentos entre los distritos de "alto riesgo", que dispone medidas menos severas.

"Esto demuestra que nuestros datos son correctos y el seguimiento que hacemos de la evidencia es acertado", dijeron esta tarde en el Gobierno provincial, que había eludido las restricciones que determinó Fernández para zonas en alerta en su último DNU. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales.