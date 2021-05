¿Dónde están las 2,5 millones de vacunas sin aplicar en la Argentina?

A ritmo lento y con no pocas dificultades, la Argentina avanza en su campaña de vacunación contra el coronavirus con más de 12,6 millones de dosis que arribaron al país desde diciembre pasado, aunque solo poco más de 10 millones ya fueron aplicadas. Esto deja poco más de 2,5 millones en una especie de limbo sanitario cuyo paradero es difícil de rastrear, especialmente por las imprecisiones oficiales.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina recibió a la fecha de hoy un total de 12.695.690 dosis de vacunas contra la covid-19, de las cuales 11.763.270 dosis fueron distribuidas en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que 10.193.368 dosis se administraron entre los principales grupos de riesgo y trabajadores esenciales.

Esto deja como resultado un total de 2.502.322 dosis sin aplicar, lo cual abre un interrogante: ¿Dónde están esas vacunas?

El periodista Pablo Fernández Blanco explicó en el canal LN+ que "la Argentina tiene un enorme déficit de vacunas y llegamos tarde a prácticamente todas las conversaciones. Si encima que nos faltan no las aplicamos, el problema es peor".

En ese sentido, comentó que de las 2,5 millones de dosis sin suministrar, 932.420 se encuentran retenidas por el Ministerio de Salud de la Nación y no han sido distribuidas.

Otro dato interesante que aportó el comunicador es que "al 8 de abril de este año, habían 283.574 dosis que formaban parte del stock crítico del Ministerio de Salud de la Nación", es decir, permanecían como reservas ante cualquier eventualidad, aunque también su uso estuvo vinculado a las inoculaciones en el marco del Vacunatorio VIP a comienzos de este año y que desató un gran escándalo.

"Desde Salud explican esta decisión en que si llegase a perderse un lote o se retrasaren las entregas de los laboratorios, se puede apelar a esa reserva. En cambio, desde la vereda contraria apuntan a que hay que llamar a todos los médicos para acelerar la vacunación y que no quede ni una sola vacuna", comentó Fernández Blanco, y concluyó: "También advierten que el Gobierno hace esto porque no quiere leer en la tapa de los diarios que ya no hay más vacunas en la Argentina".