Coronavirus: qué le pidieron los epidemiólogos a Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión por videoconferencia con expertos y epidemiólogos que asesoran al Gobierno en materia sanitaria, ocasión en la que los científicos le pidieron al mandatario que se extremen los controles a la circulación y se instruya a los gobernadores para que tomen "más medidas" de cuidado para mitigar los casos de coronavirus.



El mandatario se sumó al encuentro por videoconferencia desde la Residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por los ministros de Interior y Salud, Eduardo "Wado" De Pedro y Carla Vizzotti, respectivamente, y antes de iniciar un contacto con 12 gobernadores para conocer la situación sanitaria de esos distritos.



"Los expertos le pidieron al Presidente que instruya a los gobernadores para que tomen más medidas", indicaron a Télam fuentes oficiales, en referencia al reclamo del comité asesor para que se extremen los controles porque, según advirtieron, hay normas que no se monitorean adecuadamente.



Por su parte, Fernández "se comprometió a consensuar las medidas" con los gobernadores y, en caso de no haber acuerdo, "a tomarlas él", añadieron las fuentes.



El encuentro con expertos, que inicialmente estaba previsto para las 18.30 en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, se adelantó para las 16.30, pero luego sufrió una demora a raíz de la decisión de De Pedro y Vizzotti de trasladarse a Olivos para reunirse con el mandatario.



Desde allí, los tres se conectaron con los expertos, en un intercambio del que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, entre otros funcionarios.



A partir de la decisión del Presidente de participar de la reunión, los colaboradores se comunicaron por videoconferencia desde sus despachos, del mismo modo que los integrantes del comité asesor lo hicieron desde sus domicilios.



Por el lado de los científicos se conectaron Pablo Bonvehí, Pedro Cahn, Luis Cámera, Mirta Roses, Gonzalo Camargo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Tomás Orduna, Angela Gentile, Javier Fariña y Pascual Valdez.



Durante el intercambio, los expertos advirtieron que el escenario es "muy complejo" debido a la diseminación de variantes de alta transmisibilidad y a los índices de mortalidad de los pacientes, por lo que insistieron en "controlar las medidas que están sujetas a restricciones".



A pesar de destacar que la campaña de vacunación emprendida por el Gobierno nacional "marca el camino" de la salida de la pandemia, los expertos abogaron por "reducir la movilidad" de personas.



"Son decisiones que son antipáticas y negativas para quien debe tomarlas, pero hay que tomarlas", remarcaron, al alertar que la segunda ola de coronavirus es "grave y severa.



El comité asesor planteó que las restricciones deben "aumentarse, al menos, tres semanas", por lo que "los comercios no esenciales deben permanecer cerrados" durante ese tiempo, del mismo modo que la gastronomía, sobre la cual desaconsejaron incluso la modalidad de mesas al aire libre.



"Ha llegado el momento de esta curva aplanada alta en que hay que aumentar las restricciones, lo que incluye a las escuelas", alertaron.



Sobre el semáforo sanitario establecido por el Gobierno en el proyecto de ley de "emergencia covid" presentado en el Congreso, los expertos analizaron que es una medida que está "muy bien hecha", razón por la cual le pidieron al Presidente que insista ante las provincias para que se cumpla esa norma.



Aunque destacaron que "sin las vacunas, la mortalidad por coronavirus hubiera sido más alta", los epidemiólogos vaticinaron que la situación sanitaria "va a empeorar ", por lo que subrayaron que "no sé puede seguir esperando" para adoptar nuevas medidas.



La actividad tuvo lugar como parte de la ronda de diálogos que realiza la Casa Rosada a horas de la publicación de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con medidas destinadas a evitar el aumento de los casos de Covid-19.