Alberto Fernández apuntó contra los que piden libertad: "Nos llevan a los contagios y a la muerte"

El presidente, Alberto Fernández, advirtió que la suba de casos de coronavirus "nos debe llamar a la reflexión y a entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres", aunque, dijo, "esa libertad a la que convocan nos llevan a los contagios y a la muerte".

En ese sentido, les pidió a los argentinos "no bajar los brazos" porque el país atraviesa un "momento muy difícil" a raíz de la pandemia de coronavirus, y recordó que "no le mentía" a la sociedad cuando le decía que "no había otra forma de preservarse que no fuera quedándonos lo más lejos del otro y a la mayor distancia".

Tras recordar su exhortación para "evitar el transporte y la circulación" social, Fernández subrayó: "El tiempo me está dando la razón".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza el sorteo de la nueva línea Créditos Casa Propia https://t.co/g8yeE0IUl7 — Casa Rosada (@CasaRosada) May 18, 2021

El mandatario se expresó en estos términos al encabezar en el Banco Hipotecario el acto de sorteo de la nueva línea Créditos Casa Propia para refacción y construcción de viviendas.

Respecto de la actividad de la que participó, el jefe de Estado dijo sentirse "muy contento" y "satisfecho" al observar que Argentina "empieza moverse y poco a poco se vuelve a recrear el mundo del empleo y la producción, en medio de una pandemia que nos azota".