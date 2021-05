Alberto Fernández anticipó duras medidas contra los empresarios por la inflación

El presidente Alberto Fernández regresó de su gira europea y brindó una entrevista al canal C5N. Allí, el mandatario nacional expresó su malestar por los datos inflacionarios del mes de abril y anticipó que esta semana anunciarían medidas para atacar ese problema. "Me preocupa mucho porque es inexplicable. No hay ninguna razón más allá del aumento del consumo", manifestó el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, el presidente afirmó que no hubo grandes aumentos salariales en el sector alimenticio y que las tarifas tampoco han aumentado por lo que entiende que no existen argumentos para que los alimentos cuesten cada vez más caros. En cuanto al impacto del aumento de los combustibles en los precios advirtió que no fue un aumento "enorme o significativo".

"Estoy viendo una puja de quién se queda con la ganancia. Algunos están perjudicando a la gente y mi obligaciones con los ciudadanos. He visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y en abril y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados", adelantó a modo de advertencia el jefe del Ejecutivo.

"Me preocupa la suba de precios y la puja distributiva de quién gana más porque están perjudicando a la gente. No tuvieron presión salarial ni aumento de tarifas; acá algunos se aprovecharon. Voy a ocuparme de que esto pare". El presidente Alberto Fernández.

En concreto, apuntó por ejemplo contra el mercado de la carne. "Celebro que Argentina exporte carne, pero no que le hagan pagar a los argentinos el precio que les hacen pagar. Y tampoco que les den una suerte de migaja de 8000 toneladas de carne cuando se consumen 200 mil toneladas en el país", remarcó.

"Las industrias alimenticias han subido los precios de un modo incomprensible", agregó Fernández en C5N. "Celebro que ganen plata pero no a costa de los argentinos y de forma desproporcionada. Quiero que todos ganen y que nadie pierda. Si uno gana mucho y otro pierde mucho es una estafa", manifestó.

Por último, dejó claro que están barajando acciones puntuales y adelantó que se darían a conocer en los próximos días. "Vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner las cosas en orden. He intentado el diálogo y conversar. Esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare. Porque esto tiene que parar", finalizó.