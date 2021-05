Joaquin Barbera: “Mendoza está a un paso de abrirse al oro verde”

Esa legión de jóvenes emprendedores que alimenta el sueño de Mendoza, y que MDZ viene explorando cada fin de semana, cuenta con referentes en distintos rubros. Y algunas industrias tradicionales del mercado provincial sirven de plataforma para nuevos emprendimientos, bajo los mandamientos de la sustentabilidad y la innovación.

Es el caso de Joaquín Barbera, CEO del Grupo Broda, quien le dio una nueva impronta a la empresa del tradicional apellido mendocino, históricamente ligada al mundo gastronómico. El joven tomó las riendas de los restaurantes y aprovechó para incursionar en otros nichos: real estate, mercado de capitales y, próximamente, cannabis medicinal. Su pensamiento de gestión se inscribe en la formación de la corriente del Sistema B de empresas, que pregonan tanto el cuidado del ambiente como el propósito social de los emprendimientos que se realicen.

Joaquín define las perspectivas que busca a darle a sus empresas y se presenta en breves palabras: "Hay tres factores claves, innovación y sustentabilidad son los drivers de valor, las cosas pueden cambiar muy rápido si nos metemos en las industrias adecuadas, como la del cannabis medicinal, y también es importante generar el consenso, diálogos de calidad entre los diferentes actores del mercado".

Se preocupa por mirar a la provincia en perspectiva y detecta a la producción del cannabis como una posibilidad de desarrollo y generación de trabajo. También se anima a dar el debate sobre la minería pero desde una mirada práctica, en la que no haya opuestos. Critica a la Nación por un reparto poco inteligente de los subsidios a las empresas afectadas por el covid, y destaca la posición que tiene el gobernador Rodolfo Suárez de cuidar tanto la salud como la economía.

Pandemia

-¿Cómo evaluás el impacto de la pandemia?

-En el mundo no tenemos instituciones fuertes. Las que tenemos se crearon a partir de la segunda guerra y son ley de blanda como la ONU, por eso se manejó mal globalmente la pandemia. Lo que pasó acá era inevitable, que nos cayera la ola del covid era cuestión de tiempo. En cuanto al manejo desde el Gobierno, no era la economía o la salud, porque son las dos a la vez, el gobierno provincial se destacó en mantener la economía abierta. Nosotros en la rama gastronómica, como es mano intensiva, nos afectó porque tenemos muchos empleados y no tanta facturación. En las otras industrias no nos afectó tanto, a su vez este contexto nos perfeccionó como equipo, fuimos a cada local y lo que hablamos fue: no sabemos lo que va a pasar, pero lo que pase lo vamos a pasar juntos, la pandemia la vamos a pasar todos con la heladera llena, esa premisa se cumplió, culturalmente generó mucha fortaleza"

-¿La decisión provincial de no mantener todo cerrado llegó a tiempo?

-La ayuda provincial de no continuar cerrados estuvo bien, lo vieron a tiempo acá en Mendoza. Desde el gobierno nacional hubo apoyos con el ATP, pero a Nación se les escaparon algunas cuestiones como que nos quitaron el ATP porque nuestra facturación había crecido en el 2020. Nos quitaron el apoyo porque nos dijeron que vendimos más, pero no vieron que justo habíamos invertido en tener dos locales nuevos e incorporar más de 60 empleados. Fue un error grosero, hizo que tuviéramos que tomar crédito en el peor momento, con algunas otras empresas no nos dieron bola. Al principio de la pandemia, alguien que respeto mucho me dijo que el gobierno nacional tenía que ser muy cuidadoso en el envío de dinero y dónde pone los recursos que imprimía, que caigan en las manos indicadas, y eso lamentablemente no fue lo que sucedió del todo.

-¿Cómo afectaron los errores de Nación en los subsidios?

-Vos metías los datos y te preguntaban tu facturación de tal mes con respecto al otro, y nos tuvimos que comer meses sin ATP. Después el gobierno lo corrigió, porque le llegaron muchos reclamos de este tipo, pero al día de hoy no entramos en Repro por temas de facturación. Te comparan ventas como si no hubiese inflación, o si no hubieras contratado gente, abierto más locales, etc. Por ahí esas cuestiones te hacen pensar: che mejor no facturo porque sino no cobro el Repro, es una situación muy compleja, el empresario termina pensando en eso. Vamos a invertir a pesar de la pandemia, estamos muy golpeados en lo que es la gastronomía, el gobierno tendría que haber sido más estratégico al destinar fondos.

-¿Qué otras cosas mostró la pandemia?

-Ante esta situación extremadamente compleja, lo que se notó en la Argentina es que el 50/60% de la economía está en negro. A muchos gastronómicos no les llegaban los ATP porque no tenían a sus empleados registrados, algunos cerraron, otros pusieron plata de su bolsillo y luego cerraron porque no tenían espalda. Algunos indemnizaron como pudieron. Hubo Pymes sin espalda ni orden para bancarse las crisis, que trabajan blanco, pero el tamaño de su empresa no les da para bancarse una crisis, desde ese lugar si es una lástima que muchos cerraran las puertas y otros tantos quedaron muy afectadas. Y todavía nos queda el 2021 que por ahora es difícil de predecir.

-¿En este 2021, en qué situación ves a la provincia?

-La provincia creo que está yendo por un camino correcto que es el diálogo y el trabajo conjunto con el sector privado. Hoy el único camino posible es el de trabajar juntos, con el sector público, organizaciones sociales y los sindicatos. Creo que la mayor complicación está desde el presupuesto porque el gobierno provincial no tiene afinidad con el gobierno nacional, que es uno de los grandes problemas de la Argentina, esto de la coparticipación y que te doy si sos de mi partido político.

Cannabis, el oro verde

¿Qué oportunidad abre para Mendoza la sanción del cannabis medicinal?

-Creo que lo del cannabis medicinal puede ser una industria que le modifique la matriz productiva a la provincia, una industria que agregue valor. Incluso en esta cuestión Mendoza le cede lugar a los privados y no como en otras provincias que lo hicieron público con mucho control. Si haces una empresa pública que se dedica al cannabis es raro, no tiene sentido, el sector público tiene que ir a las necesidades básicas donde el privado no llega. No tiene sentido que se dedique a lo que el privado lo puede llevar mejor. Sacaron una ley y ahora esperamos la reglamentación, y si esa reglamentación sale bien, Mendoza va a tener una gran oportunidad para crecer de la mano de esa industria.

-¿Ustedes se van a sumar?

-Nos vamos a sumar a esa industria, el cannabis medicinal lo vemos no solo como un buen negocio sino como algo que trae soluciones a enfermedades complejas y padecimientos de dolor complejos. Esto va alineado con el propósito del grupo que es generar bienestar social y para la tierra. Además viene con innovación. Para hacer el cannabis medicinal nosotros invertiremos en ciencia que lleva a la producción de los Acuerdo de Producción Limpia (APL), que tienen que ver con las formulaciones magistrales, y de la resina que se puede exportar. Obviamente va a depender de que Nación nos dejen exportar ese extracto y las flores del cannabis. Van a ser flores que tienen de componente el cannabidiol, CBD que no es psicoactivo, sin el famoso THC el psicoactivo que es el que se juzga mucho más. Ell CBD si uno lo fuma va tener efectos físicos de sentirse relajado, pero sin cambios en la psiquis. Mendoza tiene una gran oportunidad ahí.

-¿Cuánto le va aportar al PBG de Mendoza?

-Yo creo que un 8% del PBG puede ser, o sea depende de cómo se dé la reglamentación, es una industria en LATAM de 8,5 billones de dólares. Yo la verdad es que veo megatendencias y no estoy en el dato fino, pero realmente es el oro verde, es un oro que está destinado a suplir enfermedades muy graves y algo muy habitual que es el estrés.

-¿Puede generar laburo real?

-Puede generar muchísimo laburo. Primero tenés la parte de cultivo, pequeños productores que con una hectárea van a poder sobrevivir perfecto. Hoy con una hectárea de otro cultivo no pueden hacer nada. Socialmente tiene un gran impacto porque mucha gente se puede quedar viviendo en el campo de su cosecha. Tiene ciclos donde vos podés hacer cosecha responsable. Es una planta que puede regenerar la tierra, si se hace un riego por goteo no va a consumir el agua que consumen otras plantaciones y también la cosecha manual de la planta. Es una industria que paga muy altos salarios, como paga muy alto el valor de la flor de cannabis.

-¿No ves un choque entre la agricultura del cannabis y la uva?

-No, porque se dan en lugares muy distintos. Además no es una o la otra, sino una y la otra, le puede sumar a la industria del vino que desde Mendoza estemos exportando más que vino. Se favorecerán otros tratados comerciales, esta industria no le va a jugar un rol en contra, lo va a potenciar. No creo que allí haya un tema, creo que esta industria le va a permitir a los pequeños productores vivir en el campo. No podemos tener la concentración que tenemos en las ciudades, la cosecha es muy bien pagada, y luego viene un proceso productivo que requiere mucha ciencia, equipamiento e innovación. Eso da trabajo a la industra que pueda desarrollar esos laboratorios y circuitos de producción.

Después del extracto está el proceso de manufactura, esa resina la podes poner en un gotero, transformar en una tableta o hacer un gel. Ese proceso también se puede hacer acá en Mendoza, y la industria de los laboratorios es super atractiva, que Mendoza la puede aprovechar mucho y es a partir de una reglamentación, que es lo que falta.

-Insistís mucho con lo de la reglamentación. ¿Cómo viene la reglamentación entonces?

-Se tienen que sentar bien a reglamentar entendiendo lo que pasó en Colombia y Uruguay, que son dos países que cometieron sus errores al principio pero ahora están muy bien posicionados, entiendo que la reglamentación acá viene bien, pero no tengo detalles.

Matriz productiva y minería

-¿Cómo ves la matriz productiva de Mendoza?

-La matriz productiva de la provincia está marcada muy fuerte por lo que era el petróleo y eso ha ido decayendo. Se está viendo nuevamente el tema de la minería. La verdad que nosotros que apostamos a la sostenibilidad, entendemos que hay una minería necesaria, porque para hacer autos eléctricos o paneles solares necesitás más cobre. El debate no es minería sí o no, porque sino tenés que hablar de autos eléctricos si o no, celulares sí o no, y es un lugar incómodo, porque nosotros buscamos regenerar la tierra, pero entendemos que la minería es una realidad y que la necesitamos, por eso necesitamos una discusión que nos eleve la conciencia. Como un baile para llegar a un mejor resultado, no es quien tiene razón, si nos paramos ahí no vamos a llegar a nada, por eso es que si hay oposición que sea una crítica y no verlo como una oposición cerrada, el debate de la minería se va a tener que dar. Mendoza se lo debe, y espero que los mendocinos estemos a la altura. Sentemos a la gente de la ciencia, los del ambiente, a todos los que saben para ver que podemos hacer de manera responsable.

-¿En qué falló Suarez para impulsar la minería?

-En el caso de Mendoza entiendo que debería haber habido más apoyo y legitimidad social para haber avanzado, no hubo un debate con la ciudadanía para avanzar con una ley tan importante para Mendoza. Tal vez fue todo demasiado rápido.

-¿Cuál es la salida?

-La salida es multisectorial generando consenso entre los distintos actores, no es una cosa sí y otra no, buscamos eso, y no tratar que haya opuestos, los grandes logros de la humanidad se lograron a través de diálogos valientes. Yo me digo si quiero paneles y autos eléctricos entonces la minería la necesito, por eso se necesita diálogo y tiempo de calidad.

El futuro

-¿Qué va a quedar después de esto?

-Ojalá cuando vuelva el turismo estemos a la altura del destino internacional, nos faltan herramientas que tienen que ver con detalles de la gestión turística, como los taxis. Detalles que no son menores. Va a quedar un dólar libre alto, oportunidades de inversión en dólares porque Argentina está muy barata en dólares, hay oportunidades.

-¿Qué te dicen tus conocidos de afuera?

-Estamos baratos porque hay un riesgo enorme, hablamos con empresas de afuera que quieren venir a LATAM, si venís tiene que ser con un partner local, que te acompañe invirtiendo con vos, porque Argentina tiene complejidades. Por ejemplo que la empresa gire a su filial en la Argentina, hace su aporte y la filial recibe en su cuenta dólares y lo puede cambiar en su banco a 90 pesos y con el dólar MEP que es legal a 145, o sea que si no conoce esos movimientos todo te va a salir más caro. Los de afuera cuando le contas esto no lo entienden mucho.

-¿Entonces?

-Argentina no va a tener lugar para las multi que no pueden manejar la complejidad y el riesgo argentino, y tampoco van a quedar pymes ya que se van destruyendo, quedan las que están 100% en negro, o las medianas como la nuestra que tiene espalda. A los que les cuesta mucho es a la multinacional o a la pyme pequeña.

-¿Qué le aportará el Sistema B a la economía?

-Para mí es esencial que los empresarios entendamos que los drivers de valor son la innovación y la sostenibilidad, dentro de la innovación está la ciencia pero también hacer las cosas diferentes sin tecnología. Nos puede ir muy bien si nos subimos a tiempo a esta ola. Yo creo que Mendoza lo está entendiendo, salió a hacer el programa de Ciudades Más B, está el intendente de la Capital (Ulpiano Suárez) dentro del consejo asesor de Sistemas de Mendoza le están dando lugar a la sostenibilidad; el intendente de la capital se compromete a una reunión mensual para discutir cómo hacer una ciudad sostenible y una economía sustentable. Entiende que es un driver de valor importante. Creo que la estamos viendo como provincia, también estamos muy conectados al mundo, la realidad hoy se puede cambiar muy rápido.

-¿Para vos es importante el índice de Felicidad?

Es algo que algunos países del mundo están midiendo y es importante, porque si vos le das plata en el bolsillo a la gente y no es feliz no sirve de nada. El índice de felicidad puede ser incluso más importante que el PBI, y en ese índice de estudio están el arte y el deporte. Empecemos a medirlo, de manera seria, empecemos a trabajar en el deporte y el arte de Mendoza, ahí Mendoza también lo está mirando, y no tenemos que depender solo de lo que haga el sector público, el privado puede hacer todo lo que no está prohibido. Los privados debemos juntarnos con el deporte y con el arte, ya que si en Mendoza tenemos una buena infraestructura también la economía irá mejor.

Quién es Joaquín Barbera

-Contanos tu historia

-Fui al San Luis Gonzaga, después fui a la UNCuyo, estudié licenciatura en Administración de empresas, y empecé a trabajar en mercados de capitales. Estudié en Harvard, y de ahí me fui a trabajar a España y luego en Inglaterra. Mi viejo se enfermó, volví a Mendoza, como para dar una mano, quería ver como estaba toda la cosa acá. Tuvo cáncer de médula, le hicieron un autotrasplante, y me hice cargo de la empresa para darle una mano. Empecé a encontrar en Sistema B oportunidades muy buenas de negocios y cosas que le daban propósito y sentido. Cuando se recuperó mi viejo, le propuse a él y a mis hermanos hacer crecer el grupo desde la innovación y sostenibilidad, es decir hacer una empresa con propósito. Por suerte les gustó y empezamos, esto hace 4 años mas o menos.

-Trabajas mucho con tu familia

-Yo trabajé operativo en la empresa de mi viejo un año, y hace 4 años que soy el gerente general de la empresa. Empezamos con los drivers de valor a crecer mucho, teníamos muchas oportunidades a partir del propósitro, mucha gente y clientes se interesaron en lo que hacíamos y nos daban lugar. Se sumaron Santiago y Martín, mis hermanos quienes me ayudaron a profesionalizar la empresa, sin ellos hubiera sido imposible. A partir de ahí crecimos, nos profesionalizamos, nos expandimos en alimentación institucional, en real estate y en las finanzas del mercado de capitales de argentina.