Juntos por el cambio podría sumar a Espert para una gran PASO y armar un gran frente opositor

El candidato a diputado nacional por Avance Libertad, José Luis Espert, insistió en participar de una gran PASO dentro de Juntos por el Cambio para "terminar con el autoritarismo kirchnerista". Pero condicionó que dentro de las propuestas de campaña se incorporen por lo menos tres puntos que su espacio consideran esenciales.

Entre ellos se encuentran impulsar en una profunda reforma laboral, algo que ya dejó de ser exclusivo de Espert. Días atrás, Florencio Randazzo, en diálogo con dirigentes cordobeses, propuso algo similar. "Nunca tuve nada que ver con Cambiemos, pero yo sé que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia. Por eso pido que me permitan ir a la interna, con una apertura irrestricta al comercio, cambios en el sistema electoral, y no discutir Gilda y los globitos", dijo Espert en declaraciones a MDZ.

Esta nueva avanzada del liberal fundador de Avanza Libertad no pasó inadvertida como sucedió hace dos meses, cuando en marzo había dicho exactamente lo mismo. Ahora, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich tomaron nota de su petición, que surge tras las acusaciones de haber sido financiado en una visita a Neuquén por un narcotraficante detenido.

También los libertarios estaban siendo acusados de tener financiamiento oficial a través de Sergio Massa y Santiago Cafiero. Elisa Carrió, en tanto, había dicho que "los libertarios", sin hablar específicamente de Espert, "habían sido intrusados por los Servicios de Inteligencia". "Siempre hacen lo mismo estos muchachos, le ponen a uno para endulzarle la píldora", dijo. El kirchnerismo utilizó similares operaciones ya en el pasado. Francisco De Narváez lo sufrió en 2009, cuando hasta fue acusado de estar relacionado con el triple crimen de General Rodríguez y la mafia de la Efedrina. Enrique Olivera sufrió algo similar cuando fue acusado de relaciones con el jefe de la P2 Gaith Pharaon.

Entusiasmo

En la sede de la jefatura de gobierno porteño ya se entusiasman con una mega interna del espacio con varios candidatos, fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta ya decidió impulsar a Diego Santilli como candidato a diputado nacional.

A pesar que tiene domicilio radicado en Ciudad de Buenos Aires, en el entorno de Santilli dicen que ya tienen las facturas de servicios públicos necesarios para confirmar que vivía en Pilar durante los últimos años. Y eso le permitiría, como a Scioli, participar de una elección en la Provincia.

Con Santilli en la cancha, se abre un debate con el Grupo Dorrego, una virtual liga de intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, por la continuidad de la lógica "porteña" en el otro lado de la General Paz. "Para ellos (por los larretistas) el AMBA no sirve para la escolaridad pero sí para hacer política. Que se pongan de acuerdo", dijo uno de los más entusiastas defensores de la autonomía bonaerense a la hora de explicar por qué no quieren ser rehenes de candidatos foráneos.

"No se puede amar lo que no se conoce. Y no se puede gobernar lo que no se ama", sintetiza Joaquín De la Torre, socio fundador del Peronismo Republicano con fuertes contactos con Jorge Macri, intendente de Vicente López, y Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero.

Para Espert, "lo importante es que todos participemos de una gran PASO. Acá tenemos que estar los de Juntos por el Cambio, los peronistas republicanos, la gente de Roberto Lavagna y hasta Florencio Randazzo, porque lo que significa Axel Kicillof en la Provincia es lo más retrógrado y perjudicial para el país que uno haya visto".

Mientras el referente de Avanza Libertad tiró el misil de la unidad opositora dentro de una gran PASO, en San Fernando, Daniel Salvador recibía, en la tarde de ayer, a Ricardo López Murphy, quien volvería a transitar las cercanías del radicalismo que lo vió nacer. No en vano su segundo nombre es Hipólito.

Ni Florencio Randazzo ni los peronistas de Tercera Posición, que tienen a Graciela Camaño como máxima referente, se dan por enterados de esta propuesta de una interna masiva en el arco opositor. Para ellos, por ahora, "es quedar pegados con el macrismo, con el cual no tenemos nada que ver".

Por eso, el dispositivo, en el que también está participando el radicalismo, es que quede bien en claro la representación de cada uno de los sectores involucrados, aunque dentro de esta fuerza también haya diferencias vitales, ya que Gustavo Posse, quien reconoció el resultado electoral de la interna de marzo que quedó para Maximiliano Abad, terminará acordando con Emilio Monzó en una de las facciones que se presentarán.

Así, un porcentaje importante de radicales no acompañaría la decisión orgánica de la conducción que está a cargo de Abad, que aún no tomó decisión sobre dónde jugarán sus dirigentes, si con los intendentes y el peronismo republicano o se alineará con el deseo de María Eugenia Vidal, cada vez más presionada para que vuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como candidata.

La ex gobernadora bonaerense pretende que sus antiguos aliados, incluidos los "territoriales", dirigentes que militan en distritos gobernados por el peronismo y casi todos vinculados con Rodríguez Larreta, apoyen a Santilli.

Si avanza la idea de Espert, seguramente ya hablada con los referentes de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, habría múltiple choice en la Provincia de Buenos Aires, con los libertarios por un lado, algunos intendentes y el peronismo republicano, por el otro, los radicales, divididos entre los oficiales y el possismo más Monzó, Santilli y otros intendentes y la incertidumbre que siempre plantea Elisa Carrió, con domicilio prefijado en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.