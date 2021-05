Llegaría una nueva vacuna al país y aclararon qué pasará con la Sputnik light

La ministra de Salud, Carla Vizotti, aseguró hoy que si se parte del actual piso de contagios y de cara a temperaturas más bajas y a nuevas variantes que circulan el país, "la situación "puede ser compleja" en los próximos meses, por lo que es necesario "incrementar los cuidados y bajar los contagios".



Vizzotti, en declaraciones al canal TN, destacó que "es esperable la mortalidad que estamos teniendo en relación a la cantidad de casos" pero detalló que si lo comparamos con el nivel de casos del año pasado "la mortalidad descendió" y esto es en parte por "la vacunación, los testeos y el entrenamiento de los equipos de salud".



La ministra aseguró además que están documentadas en la Argentina la circulación de las cepas de Manaos y del Reino Unido y que hay presencia en viajeros que ya están aislados con las variantes de Sudáfrica y de la India.



"Las cepas de Manaos y del Reino Unido son altamente transmisibles, la dinámica que tiene la circulación viral es mutar constantemente para sobrevivir y para ello necesita replicarse en las personas. Por eso es tan necesario bajar la circulación aunque estemos avanzando en la vacunación", dijo Vizzotti.





Respecto a las vacunas, la ministra mencionó que entre el 17 y el 31 de mayo "se estarán recibiendo más de tres millones de dosis de la vacuna de Astra Zeneca" y que se establece un período de tres meses entre una dosis y la otra "para que más gente esté vacunada".



"La primera dosis es lo que da la protección a la persona y la segunda la durabilidad. Se trabaja con un intervalo mínimo de tres meses para poder asegurarnos más vacunas en un mundo donde escasean", puntualizó la ministra.



En este sentido precisó que alrededor del 20 de mayo "estamos trabajando con la Federación Rusa para recibir el segundo componente de la Sputnik V para aquellos que recibieron la primera en marzo".



Indicó además que "bajó muchísimo la cantidad de personas mayores de 60 años internadas en terapia intensiva" debido a la "campaña de vacunación que realizamos" y destacó que "sólo el 5% de los internados en terapia intensiva se había vacunado".





Vizzotti ratificó que el esquema que trabajan con Rusia "es el de recibir la Sputnik V no la Sputnik Light", y destacó que "tenemos muchas esperanzas de que el Instituto Gammaleya apruebe la vacuna del laboratorio Richmond para poder fabricar el componente en el país".



Para Vizzotti, que personas particulares compren vacunas "no es algo recomendable" ya que los laboratorios "exigen determinados estándares de trazabilidad y a nosotros nos han dicho desde Rusia y China que sólo le venden a países por este motivo".



Explicó además que con Pfizer "nunca nos peleamos" lo que sucede "es que ellos tienen una normativa que no es compatible con la nuestra y estamos tratando de salvar ese escollo", mientras que Moderna "nos dijo que podrían proveernos de vacunas hacia el último trimestre de este año".