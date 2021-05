La "situación sanitaria es crítica": por qué aumentan las restricciones y puede haber más cambios

El gobernador Rodolfo Suarez aumentó las restricciones en el plan de administración de la pandemia aún antes de lo previsto, pues no llegaron a pasar dos semanas desde que se había impuesto el plan original. La medida se tomó por la situación sanitaria y coincide con la presión que ejercieron algunos intendentes para avanzar. Suarez había dicho que esperaría los resultados del impacto de las mediadas originales. Aunque no había fecha de vencimiento, la ventana temporal de análisis en general es de dos semanas. Las restricciones apuntan a bajar la concentración de personas, aunque sin prohibir la circulación en la vía pública, al menos por ahora.

El Gobierno reconoció que la situación sanitaria "es crítica". Allí influyen algunas variables cuantitativas: la cantidad de casos por día, que se mantiene alta; la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, que supera el 95%, y la cantidad de personas fallecidas. Pero también otro dato importante: la aparición de cepas del coronavirus que son más contagiosas y con mayor afectación sobre la salud de las personas. Se trata de la variante P1 (de Manaos) sobre la que ya se hallaron 28 casos y la variante británica, que ya fue detectada en 2 personas. Hasta ahora se había detectado un brote con la cepa de Manaos en Alvear. Temen que se expanda y que haya contagios y más enfermos agudos por esa variante. "Como se dijo, la situación sanitaria es crítica y tras la aparición de nuevas cepas altamente contagiosas, es necesario evitar situaciones de contagio. En este sentido, el mandatario solicitará a los jefes comunales que aumenten los estrictos controles con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes", explicaron en un comunicado oficial.

Tensiones y decisiones

El Gobierno avanzó con una medida que ya tenía en carpeta y que también fue pedida por algunos dirigentes opositores. El principal impulsor de que haya más restricciones es el intendente de San Rafael Emir Félix, quien justamente había pedido extender a los fines de semana las restricciones según terminación del DNI. Él y Suarez se cruzaron cartas y chicanas. Pero hubo un acuerdo tácito en avanzar.

En lo que no cede el Gobernador es en las clases presenciales, pues aseguran que en las últimas semanas la curva de contagios ha variado igual en Mendoza que en otras provincias donde sí se suspendieron las clases. Así, se mantiene el régimen de presencialidad alternadas como lo ha implementado cada escuela.

Además de los cambios, Suarez pide más control. Es que desde que no hubo hasta ahora mucho rigor en la exigencia del DNI en comercios. "Dichos controles derivarán en importantes multas a los comercios que no soliciten DNI y a las personas que no cumplan con las restricciones dispuestas por el Gobierno de Mendoza", aseguran.

Mendoza ha tenido 100.637 personas diagnosticadas con covid desde que se inició la pandemia. Pero los últimos dos meses han sido los de mayor cantidad de casos. Hasta ahora murieron 2.105 personas.

Las nuevas restricciones

Mendoza mantiene los mismos horarios y no se suman prohibiciones a la circulación hasta las 23.30. Sí se restringe según la terminación del DNI el ingreso a los comercios.

Lunes, miércoles y viernes: pueden comprar personas con DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5.

Martes, jueves y sábados: pueden comprar personas con DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Domingos: -Hasta las 14hs DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5. -A partir de las 14hs DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Además, se prohíben las reuniones sociales en todos los espacios públicos de la provincia al aire libre.