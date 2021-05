La fuerte autocrítica de María Eugenia Vidal: "Debí haber..."

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal mantuvo un fuerte discurso autocrítico durante una extensa entrevista en el programa Intratables, del canal América, donde opinó que durante su gestión debió "haber escuchado más" su voz y al mismo tiempo "elevarla mucho más fuerte" hacia el interior de Cambiemos. Además vinculó su derrota en las elecciones del 2019 con que "no se cumplieron las expectativas" generadas por el macrismo en los cuatro años previos.

"La gente esperaba más de nosotros en esos cuatro años, nos comprometimos a más de lo que podíamos realmente cumplir, no por mentirle sino porque pensábamos que el país estaba mejor de lo que en realidad estaba", señaló Vidal a modo de balance sobre su gestión en la provincia de Buenos Aires, lo cual "decepcionó a gran parte de los argentinos".

En ese sentido, Vidal enfatizó una postura sumamente autocrítica sobre su rol en Cambiemos: "Debí haber escuchado más mi voz cuando la crisis económica se profundizó, ya que era evidente que algo no estaba funcionando", pero justificó esa decisión al señalar que "siendo un gobierno no peronista, si manifestaba diferencias entraba en crisis la autoridad de Mauricio Macri".

"Me reprocho no haber elevado mi voz mucho más fuerte hacia dentro de mi espacio. A veces pegar un grito no es desestabilizar un espacio, sino volver a encausarlo", subrayó.

En cuanto a las elecciones legislativas de este año, Vidal evitó dar precisiones sobre una eventual candidatura suya en la Provincia o en la Ciudad de Buenos Aires: "La decisión la voy a tomar con libertad y responsabilidad".

Por otro lado, la exgobernadora bonaerense marcó sus diferencias con su sucesor Axel Kicillof y lo criticó por el manejo de la pandemia en la Provincia de Buenos Aires, poniéndose ella misma como ejemplo de lo que debería hacerse en materia de gestión pública y aplicación de medidas epidemiológicas: "Yo hubiera trabajado mucho más con los intendentes, más en equipo, y no hubiera avalado una cuarentena tan larga, porque hay más cosas para hacer que solo prohibir e imponer”.

También se refirió a los escándalos de los vacunatorios especiales y señaló que ella "no vacunaría ni en sedes gremiales ni en locales partidarios", a la vez que ella "no politizaría la vacuna, porque no la entrega la política, sino el Estado, por lo que no es algo para agradecer, sino lo que corresponde”.

En cuanto a Alberto Fernández, Vidal enumeró sus promesas de campaña y dejó en evidencia que no cumplió con la mayoría: "El Presidente prometió terminar con el hambre y hoy el hambre es más escandaloso; prometió unir a los argentinos y no hace más que dividirlos; prometió aumentos para los jubilados y hoy los jubilados pierden contra la inflación al igual que los salarios; prometió asado en la heladera y hoy tenemos la menor cantidad de consumo per cápita de la historia del país”.