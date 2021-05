La reacción ante el aumento de los contagios abrió una grieta en el PJ

Un ex presidente partidario salió a reclamar esta noche que sus compañeros sean más duros con el Gobierno provincial. "No entiendo cómo aún no se han planteado pedidos de juicio político en la Legislatura provincial a los ministros responsables", se quejó Guillermo Carmona en Twitter.