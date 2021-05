Escándalo: Zannini defendió las vacunas VIP y aseguró que Verbitsky la merecía

Aunque el escándalo del "Vacunatorio VIP" le costó el cargo al ministro de Salud Ginés González García, el procurador del Tesoro salió a defender a las personas que se vacunaron e incluso justificó su propia inoculación como personal de salud. "Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, manifestó Carlos Zannini.

Así lo expresó en diálogo con Alejandro Bercovich en C5N. Allí, también dijo que habló con Horacio Verbitsky y le dejó claro que no debía sentirse mal porque merecía ser vacunado. "Le dije: ‘estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’'”, explicó.

El "vacunatorio VIP" se destapó luego de que el propio Verbistky diera a conocer en vivo en un programa radial que se había vacunado en el Ministerio de Salud, luego de ser convocado por el propio ministro. Esto reveló que existían atajos políticos para llegar a una dosis a pesar de que el propio gobierno había determinado una lista de prioridades estratégicas.

Durante la entrevista, Zannini también cuestionó el fallo de la Corte Suprema que autoriza las clases presenciales en CABA.

“No es un fallo que esté a la altura de una Corte Suprema de Justicia. Primero, se decide sobre un decreto ya muerto, con lo que vendría a ser técnicamente la autopsia de un decreto. Se dan argumentos contradictorios de cuatro personas, que se juntan en tres votos, pero si uno los lee pareciera que no están de acuerdo entre sí. Habría que ver si componen una efectiva mayoría”, aseveró.